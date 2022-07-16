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大陸 大陸焦點 特派現場

長腿正妹疑被逼「下海賣身」當街痛哭求救：我想回家…警方曝真相

▲▼一年輕女孩當街哭求想回家，疑被強迫色情交易。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲一年輕女孩當街哭求想回家。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一則「白衣女孩坐地上哭喊『我是湖南的，我想回家』」的影片，引發網友關注。影片中，一名長髮正妹坐在地上崩潰大哭，與一旁站著的中年女子起爭執，周圍不少路人欲幫忙。中年女子對一旁的路人說，「她等一下要跑了你是不是要去管？我是在這裡做生意的。」

據《瀟湘晨報》報導，影片顯示，警員趕到後，中年女子轉身離開，女孩哭喊道，「我是湖南的，我想回家。」周圍不時有路人問女孩「她（中年女子）是妳家人嗎」，還稱女孩手機被中年女子拿走。

有網友轉發該影片時配上文字，「廣東廣州年輕女孩子疑似被老女人強迫做色情交易。」

▲▼一年輕女孩當街哭求想回家，疑被強迫色情交易。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲警員到場。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

7月15日，廣州市公安局白雲區分局官方微博針對此事發布情況通報稱，近日一段所謂「廣州一女孩被迫做色情交易欲回家」的影片在網路上傳播。白雲警方經核查，證實該說法不實。

經查，該事件發生於7月9日16時許的白雲區東平中路附近，影片裡的中年女性為該女孩姨媽吳某（39歲，湖南人），白雲區東平中路某飾品雜貨檔檔主。女孩利用暑假於7月7日跟隨姨父（吳某丈夫）從湖南來到廣州訪親遊玩，與吳某一家同住。

通報稱，事發時雙方因為生活瑣事發生爭吵，女孩執意要返回湖南家中，吳某制止其獨自離開，雙方僵持時，被過路群眾圍觀並拍攝影片後上傳網路。警員到場後將雙方帶至警務室協助調查，經核查身分信息等相關情況，並與女孩母親取得聯繫確認了當事雙方的關係，並不存在所謂「被迫做色情交易」的情況。

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