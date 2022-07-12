9歲女童賣淫片遭外流！狠媽為「2500元」親自拍攝：太窮才讓她下海

▲泰國一名媽媽逼迫9歲女兒下海賣淫，還在一旁將過程拍下轉售。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

泰國沙拉武里府（Saraburi）一名狠心媽媽因家境貧困，竟強迫自己年僅9歲的女兒下海賣淫，並在收取3000泰銖（約新台幣2485元）的費用後，再將她親自拍攝的性愛影片以500至800泰銖（約新台幣414元～662元）價格賣給其他人。影片近日在網路遭到外流後，引發泰國警方高度關注，隨即將這名母親逮捕，並鎖定外流影片者及嫖客身分。

綜合泰國媒體報導，影片是在2021年4月於當地某間飯店拍攝，一名就讀國小3年級的9歲女童被迫與嫖客發生關係，離譜的是，影片拍攝者竟然就是女童的母親。該事件也在今年7月11日隨著影片外流而曝光，不少網友紛紛揚言肉搜影片中的男子，同時也呼籲警方盡快介入。

รร.แรมบาหลีอินท์ นครปฐม อีแม่ถ่ายคลิปให้ไอ้ผู้ชายกระทำทางเพศกับเด็ก แม่เด็กพูดเองเลยน้องอายุ 9 ขวบ อยู่ ป.3 แถมข้างๆแม่เด็กยังมีเด็กสาวอายุน้อยกว่าน้องในคลิปที่อายุ 9 ขวบอีกคนนึง ใครเคยเห็นหน้าไอ้เหี้ยนี่ dm มา หรือทักมาในเพจก็ได้ คลิปตอนนี้ว่อนอยู่ในกลุ่มไลน์คลิปโป๊แล้ว pic.twitter.com/uxkzfp8HeN — Red Skull (@RedSkullxxx) July 9, 2022

報導指出，女童母親事後遭到逮捕，她向警方供稱，影片中的男子在事發前透過臉書向她提議，以3000泰銖的價格讓女兒賣淫，並在過程中由她在一旁親自拍攝，她因家裡太窮、急需用錢，才會答應男子要求，並在事後以500至800泰銖的價格將影片轉賣給一名網友，不清楚為何影片會遭外流。

女童母親表示，她對於這件事感到相當內疚，除了進行深刻的反省也保證未來不會再犯。目前警方還在調查案件細節，並已鎖定外流影片者及嫖客身分，後續將依法處置。

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