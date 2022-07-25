國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

▲王必勝說，會考慮2關鍵才會有下一步。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

BA.4、BA.5還有BA.2.75在國外盛行，專家擔心邊境開放角度太快，是否要等次世代疫苗打完或小孩第2劑打完再逐步開放？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（25日）表示，有2關鍵才會考慮下一步。

指揮中心考量國際邊境政策逐漸開放，為平衡推動防疫工作，且促進經濟及社會活動與國際必要交流，經綜合評估國內疫情、防疫與醫療量能，並參考國際經驗後，今日起放寬外籍人士得以志工、傳教弘法、研習(宗教教義)、實習、國際交流及度假打工(青年交流)等事由申請特別入境許可簽證來台。

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指揮中心強調，邊境開放策略必須循序漸進，將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策。另外，王必勝上週到桃園機場視察時透露，將研究如何在兼顧防疫以及不要讓入境旅客等待太久的情況下擴充量能，為未來每週入境人數再往上開放做準備。

今日疫情記者會上，有媒體提問，BA.4.5還有BA.2.75在國外盛行，專家擔心邊境開放角度太快，是否要等次世代疫苗打完或小孩第2劑打完再逐步開放？王必勝表示，是不是開放腳步太快，專家的意見指揮中心都會參考。

他進一步指出，當然就如前幾次所說，第一個會先觀察國際在BA.4、BA.5的相關疫情發展是怎麼樣外，第二當然要等到台灣幼兒疫苗能施打到一定的覆蓋率，才會考慮進一步開放問題。