　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

▲▼指揮中心記者會。指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝說，會考慮2關鍵才會有下一步。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

BA.4、BA.5還有BA.2.75在國外盛行，專家擔心邊境開放角度太快，是否要等次世代疫苗打完或小孩第2劑打完再逐步開放？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（25日）表示，有2關鍵才會考慮下一步。

指揮中心考量國際邊境政策逐漸開放，為平衡推動防疫工作，且促進經濟及社會活動與國際必要交流，經綜合評估國內疫情、防疫與醫療量能，並參考國際經驗後，今日起放寬外籍人士得以志工、傳教弘法、研習(宗教教義)、實習、國際交流及度假打工(青年交流)等事由申請特別入境許可簽證來台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心強調，邊境開放策略必須循序漸進，將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策。另外，王必勝上週到桃園機場視察時透露，將研究如何在兼顧防疫以及不要讓入境旅客等待太久的情況下擴充量能，為未來每週入境人數再往上開放做準備。

今日疫情記者會上，有媒體提問，BA.4.5還有BA.2.75在國外盛行，專家擔心邊境開放角度太快，是否要等次世代疫苗打完或小孩第2劑打完再逐步開放？王必勝表示，是不是開放腳步太快，專家的意見指揮中心都會參考。

他進一步指出，當然就如前幾次所說，第一個會先觀察國際在BA.4、BA.5的相關疫情發展是怎麼樣外，第二當然要等到台灣幼兒疫苗能施打到一定的覆蓋率，才會考慮進一步開放問題。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤老闆今招魂　母悲痛癱軟...表弟：沒聽過有女友
林昶佐自曝曾遭家暴！被酒瓶刺到皮開肉綻　眼鏡、手錶被打爛
下課要回家…13歲國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍痛哭
完整聲明全文！　林志穎經紀人：這是最後一次
直擊／林志鑫快閃說明現場！　5度提陳若儀「心疼二嫂」
快訊／聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡
好亂！和大嫂親密出遊被告　弟弟喊冤：我先和她交往的
林志穎弟弟謝救命恩人稱「英雄」　家人將親自拜訪道謝
陳若儀「嘗試與林志穎對話」！無法完整拼湊始末　不眠不休照顧尪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人怒：我們好欺負！台電回應了

點1500元日本A5和牛排！上桌後傻眼...照片曝網笑：客家鹹豬肉？

幼兒莫德納週末打氣回升！累積接種4萬4894劑「佔該年齡層5.6%」

BA.5侵入社區…醫揭「1類人最容易感染」！王必勝回應了

客點外送惡意騙餐　外送員霸氣「報警處理」！結局網讚爆

國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

順澤宮神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登　加拿大公開賽再奪冠　

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人怒：我們好欺負！台電回應了

點1500元日本A5和牛排！上桌後傻眼...照片曝網笑：客家鹹豬肉？

幼兒莫德納週末打氣回升！累積接種4萬4894劑「佔該年齡層5.6%」

BA.5侵入社區…醫揭「1類人最容易感染」！王必勝回應了

客點外送惡意騙餐　外送員霸氣「報警處理」！結局網讚爆

國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

順澤宮神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登　加拿大公開賽再奪冠　

「翹臀珍」蜜月造型堪稱穿搭教科書　小班睡翻照流出！網笑：累了

他以為刮刮樂贏3萬嗨翻　店員一看更震驚：你中了「將近3000萬」

最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

台中時尚版「休閒農場」賞綠景！大片草皮＋水池邊座位超chill

陳若儀接「一通電話」才知林志穎出事！　第一時間失聯尪：到醫院才確定

「臉半毀」舌頭外露　虎斑遇暖心飼主收編獲新生...最愛玩逗貓棒

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐

鬼門提早開！情侶「8大禁忌」勿犯

驚見ATM留2皮夾　網認證有錢人都用它

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

室外車庫裝冷氣！　1.3萬人瘋朝聖

快訊／07：44規模4.3地震！　最大震度3級

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆：救人別想法律問題

三寶撞分隔島瞬間起飛　影片瘋傳

馬斯克睡Google共同創辦人妻！財經網美驚呆

更多熱門

相關新聞

指揮中心再籲猴痘3大預防注意事項！

指揮中心再籲猴痘3大預防注意事項！

世界衛生組織（WHO）宣布，有鑑於病例激增後，世界衛生組織宣布猴痘為全球公衛緊急情況。中央流行疫情指揮中心今（25日）再提醒3大注意事項，包括傳播對象有侷限性，應避免可能與不特定人士密切接觸等。

長輩打疫苗「拿500元+2劑快篩」只到7月底！

長輩打疫苗「拿500元+2劑快篩」只到7月底！

又有兒童腦炎逝！3歲女童發病3天亡

又有兒童腦炎逝！3歲女童發病3天亡

本土+16921！剩6縣市病例破千

本土+16921！剩6縣市病例破千

增53死！今本土+16921「創86天以來新低」

增53死！今本土+16921「創86天以來新低」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心王必勝邊境幼兒疫苗

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面