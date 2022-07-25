指揮中心再籲猴痘3大預防注意事項！　發生這點要儘速就醫

▲王必勝呼籲民眾，對於猴痘不用過度緊張。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

世界衛生組織（WHO）宣布，有鑑於病例激增後，世界衛生組織宣布猴痘為全球公衛緊急情況。中央流行疫情指揮中心今（25日）再提醒3大注意事項，包括傳播對象有侷限性，應避免可能與不特定人士密切接觸等。

指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，雖然防治工作之前有提醒國人了，猴痘目前主要傳播對象還是有侷限性、以親密接觸較有可能傳染，當然不能排除有飛沫接觸汙染、環境傳染，最主要以親密肢體接觸造成傳播，尤其目前到國外的流行地區，民眾應避免和不特定人士有密切的肢體接觸，若返國入境發覺有發燒、皮膚有症狀，甚至發出紅疹或產生水泡或破掉產生膿疱，要告訴檢疫人員。

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▲猴痘預防注意事項。（圖／指揮中心提供）



周志浩強調，若回來才發生，記得要清楚報告旅遊和接觸史，醫師可提供最合適的治療，到目前為止全球只有5死亡病例，5例都在非洲，所以在其他發展較好的區域，產生的症狀相對輕微。

指揮官王必勝說，猴痘發布了緊急事態宣告，分析國際疫情和國內2例境外移入狀況，在嚴密監視下，都是「密切接觸」才傳染，也牽涉到有些族群，目前應不會有廣泛在國內傳播，相關準備工作，疾管署有在進行疫苗和藥物採購，因此民眾不用過度緊張。