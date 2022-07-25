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省電費不開冷氣等於白睡！　醫警告：超過這溫度「大腦無法休息」

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲醫師提醒，晚上睡覺時，室溫最好不要超過26度。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

記者王佩翊／編譯

夏日炎炎，許多人為了節省電費會選擇吹電風扇或是將冷氣溫度調高。此外，老一輩也認為整晚吹冷氣睡覺，容易對身體造成危害。然而日本一名睡眠診所的院長卻指出，其實在炎熱的夏夜中，在適當的溫度下休息，才能有效緩解腦部的疲勞。他也提醒，睡覺時室溫最好保持在26度之下，否則自律神經為了排汗、降溫，不斷運作，大腦也無法好好休息。

根據《集英社》報導，東京疲勞睡眠診所院長梶本修身醫師表示，大腦在睡眠時活動力會下降，並讓腦部溫度降低約1度，以消除疲勞。然而在炎熱且難以入睡的環境下就寢，為了使腦部溫度下降，自律神經會不斷發出指令，讓身體提高呼氣頻率、促進排汗來散熱。原本是要讓大腦消除疲勞的睡眠過程，反而因為自律神經的過度運轉，導致疲勞累積，越睡越累。

▲▼省電,冰箱,冷氣。（圖／取自Picjumbo）

▲睡眠時室溫過高，容易使大腦與自律神經過度運轉。（圖／取自Picjumbo）

梶本提到，自律神經最大的目的就是要安穩地提供腦部氧氣與營養，對生物而言，大腦也是最重要的器官之一。而自律神經為了保護大腦，因此全年無休地對身體各個器官發出指令，如果環境負荷越高，指令就會越複雜，自律神經則容易過熱。因此如何降低腦部溫度與自律神經的溫度尤為重要。

最有效的方法便是通過鼻子吸入冷空氣，讓自律神經中樞保持涼爽，因此保持就寢環境在一定溫度下，極為重要。睡眠的構成為時間與品質，在睡眠品質好的狀態下，睡6個小時就能夠消除疲勞的人，在室溫28度的環境下，可能需要睡到8個小時，這樣一來開冷氣的時間更長，反而更耗電。

梶本表示，大腦最舒服的溫度是在22~24度，亞洲人相較歐美人比較不耐寒，大多數的人在22~24度的環境下睡覺，會覺得太冷。因此最好的方法就是讓室內維持低溫，然後穿上保暖的衣物或是蓋上比較厚的棉被，讓身體保持溫暖，而大腦則保持涼爽。他也提醒，如果睡覺時室溫超過26度，將會導致大腦疲勞無法消除。

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