獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名通訊行的老闆挨告「詐欺」，主要是因為一名女子不滿舊平板內的資料，無法轉移到新平板上頭，所以一怒之下找來員警，表示要對老闆提告詐欺，老闆雙手一攤，強調轉移資料是「服務」，並非是「約定買賣項目」，希望這名女子能夠明白，最後員警將女子帶離通訊行，面對這樣的情況，老闆反而不覺得無奈，還說歡迎奧客上門踢館。

▲高雄一家通訊行老闆因為客戶平板資料無法轉移，揚言要被告詐欺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在20日，前來購買手機的女子在通訊行內相當不滿意，覺得被老闆欺騙，雙方爭執不下，員警接獲通知到場來處理，老闆轉述當時發生的經過，他說：「她的機子是2014年款，由於沒有料件，所以螢幕也沒有辦法維修，我就建議她購買新的平板，同時協助幫忙轉移資料，女顧客同意也付了500元的訂金，結果我幫忙叫了一台新平板來之後，發現資料沒有很順利的轉過來」。

▲高雄一家通訊行老闆因為客戶（紅圈）平板資料無法轉移，雙方僵持，警方到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

資料沒有辦法順利轉移，當下通訊行老闆就打電話通知這名女顧客，結果這名女顧客就衝來通訊行要拿回500元的訂金，老闆說：「在付訂金之前，我就講資料可以幫忙轉，可是不見得一定可以轉過去，但我可以確定的是，不會像過往妳曾經遇過其他通訊業者把妳資料弄不見」，不過這樣的說明，這名女顧客還是不能夠接受，表示要提告詐欺，最後由員警帶回派出所。

通訊行老闆接受訪問時強調，500元的訂金並不多，其實也可以退還，不過他希望女顧客能夠明白「我幫妳叫這台平板，全新未拆封，只是因為資料轉不過去，就要退還訂金，這不代表我一定要退妳，因為叫貨也需要成本」。遇到這樣的消費者，通訊行老闆反而不是無奈，而是霸氣回應「我覺得我可以多遇到一點這種客戶，真的需要我這種人，要不然這個社會上奧客太多，大家都不願意出聲，我就是需要鏟除這些奧客，不然像我太多這種開店的都會遇到這種委屈，很為難」。

▲高雄一家通訊行老闆因為客戶平板資料無法轉移，揚言要被告詐欺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）