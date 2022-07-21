飯店「2物品」最髒！內行人揭暗黑內幕...警告：千萬別用

▲有房務經驗的人提醒大家「有些東西真的不要用」。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

疫情趨緩加上正逢暑假及國旅補助，不少人出遊放鬆一下。就有一名網友好奇，住飯店時哪些物品不該用，房間裡的用品該帶走嗎？意外釣出一票曾任職過房務的內行人透露，房內「2樣」東西千萬不要用。

一名女網友在Dcard住宿休息版以「想問房務幾個問題」為題發文，表示每次去住飯店都會好奇幾個問題，但苦於身邊無旅館業的朋友，所以上網求解。第一「在清潔的時候到底會多仔細？看起來沒用過的東西（如杯子和熱水器）是不是就不會拿起來清潔」；第二「看起來沒用過的一次性備品就會持續放著嗎？怕房務人員會丟掉也是浪費」；第三「枕頭套、被套跟床單，到底洗不洗得乾淨？很怕床單上沾過上一位房客的排泄物。」

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▲許多曾支援過房務工作的網友幫原PO解惑。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引來許多有房務經驗的內行人回答，其中，「熱水壺」和「杯子」是最多飯店業人員認為「絕不要用的東西」，因為常常看起來不髒就沒擦，或是「擦杯子的布可能跟擦馬桶的布是同一條，正常是要分開，但有些人懶惰就會偷偷用同一條」，而備品的部分多半是「有缺再補，尚未房客沒用過就沿用」，枕頭套及被套多半「外包給清潔公司或是飯店內就有專門洗的地方，若有經血或排泄物通常會丟棄。」

但也有網友表示，「哪種等級的飯店？基本上四五星級都不用擔心」、「其實每間飯店都不一樣」、「我有上過房務課程，說真的，要看飯店旅館業者」、「看飯店等級」、「看業者良心，我以前工作的地方連沒用過的杯子也會認真消毒。」，若入住時發現有問題建議還是先和飯店反映跟溝通。