專坑有錢人！靈骨塔詐騙海削1億5千萬　進出開賓士...15嫌落網

▲詐團成員佯稱購買、轉售大量靈骨塔（圖為骨灰罐）可獲利節稅，誘使被害人上當。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

以楊姓女子為首的靈骨塔投資詐欺集團，專門鎖定有財力的醫生、法師、退休人員敲詐，先與被害人頻繁互動，甚至送防疫物資博取信任，再聲稱「若售出大量靈骨塔有所得稅，可透過基金節稅」等語，誘騙被害人上當。該詐團不法獲利高達1億5千萬元，刑事局中打連月蒐證，去年底、今年6月二度收網，逮獲楊女等涉案15人，訊後移送苗栗地檢署偵辦。

中打表示，該詐團於2015年先後成立多間人頭公司，由2到5名成員為小組進行詐騙，聯手分飾不同角色執行「養、套、殺」，誘使被害人受騙。

警方表示，蒐證期間發現該詐團以擔任「處長」的楊姓女子（34歲）為首，楊女控管旗下幹部及業務，並掌握相關客訪對象、聯繫情形並製表紀錄。集團成員進行詐騙時，先與被害人頻繁互動，還會贈送防疫物資，博取被害人信任後，宣稱其擁有的靈骨塔十分搶手，外面有多位金主想高價收購，讓被害人以為奇貨可居。

警方指出，詐團成員又向被害人說「加購塔位、骨灰罐、禮儀契約等配成套裝商品收購價格更高」、「售出大量殯葬商品會有40%以上所得稅，可透過基金會協助節稅」等話術，讓被害人信以為真，入金投資，最後再以「買家所需數量增加，若不加購補足數量將無法成交亦無法退款」、「被國稅局盯上，節稅所需手續費提高」等語，反覆坑殺被害人。

▲警方查扣現金、手機、骨灰罐權狀等贓證物。（圖／警方提供）

警方初步清查，受騙人數至少13人以上，部分被害人受騙金額高達4000萬元至5000萬元，其他平均受騙金額也有100萬元以上，不法獲利高達1億5千萬餘元。

刑事局偵六大隊第四隊、台中市第二、第五、大雅警分局，以及苗栗縣刑大共組專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦，全案於去年底、今年6月初收網，帶回楊女等涉案15人，查扣現金209萬、高級進口車輛（BMW、AUDI各1輛）、金項鍊2條、金戒指1只、叩客名冊、客訪勤惰表、教戰手冊、塔位權狀、骨灰罐權狀、骨灰罐確認切結書、投資買賣受訂單、業績匯報表、手機等贓證物。

中打呼籲，民眾投資理財應慎選合法管道及標的，買賣殯葬商品時應選擇正規合法業者，若遇可疑人士以收購、仲介殯葬商品等名義接觸，請先撥打165反詐騙專線諮詢查證，以避免受騙。

▲▼警方查扣2輛高級進口車。（圖／警方提供）