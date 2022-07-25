黃明昭上任25天重大刑案連環爆　立委轟：根本鎮不住黑道





▲警政署長黃明昭。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

台中昨日發生情殺槍擊案，震驚社會，國民黨不分區立委李德維今日（25日）表示，新任警政署長黃明昭上任短短不到一個月，北中南東接連傳出槍響，平均每5天發生一起槍枝案件，全國治安亮起紅燈，「難道黃明昭鎮不住黑道？」

根據統計，今年前半年查獲617枝槍，平均每天3.4枝，中央治理治安失能。對此，李德維指出，前警政署長陳家欽上個月底申請提前退休，黃明昭以「搭噴射機的速度」，5年內就由基隆市警察局長、高雄市警察局長破格拔擢為警政署長，當時便引發外界熱議，警政人才培育不易，若因政治因素引發高層震盪，恐不利國內治安穩定。

李德維表示，不料外界的質疑一語成讖，警政署長黃明昭7月1日風光上任，至今不到一個月全國槍案紛傳，平均每5天一起。首先，7月8日新北當鋪和歇業茶行，遭一名未成年槍手連開數槍，不到一週，7月14日南投行刑式狙殺前老闆釀4死，黃明昭親自南下坐鎮。

李德維進一步指出，顯然警政署長親征似乎壓不住黑道氣燄，隔天7月15日高雄就發生行車糾紛，駕駛亮槍攻擊，鋼珠彈射穿轎車車窗，緊接著，7月19日宜蘭警查黑幫意外破擄人案，查獲衝鋒槍、毒品，如今再度發生台中滷味攤老闆當街遭連開3槍。

李強調，亂世需用重典，槍枝問題流竄全台，顯然已非單一縣市所能防堵，而是全國政策與結構的沈痾，蔡政府若不願正視問題，恐怕換了多少「免洗筷」警政署長都無法解決問題。