追2疑點！全若堯疑遭「軍中霸凌」…父母忍悲同意解剖　

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

屏東三軍聯訓基地21日上午進行操演時發生死亡意外，年僅24歲的裝甲564旅義務役二兵全若堯，不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊，裝葉克膜搶救8小時仍傷重殉職。家屬忍淚同意於今日（25）上午10時許進行解剖以釐清詳細死因，與檢方於南投殯儀館進行解剖相驗，家屬也質疑全若堯在軍中是否遭到霸凌，才會有老兵強迫菜鳥進入戰車的情形。





▲全若堯家屬於南投縣立殯儀館等待解剖。（圖／民眾提供）

據了解，事發當天全若堯因傷勢不樂觀，經過轉院、裝上葉克膜全力搶救8小時後，醫師仍評估狀況不佳，家屬忍痛同意簽下放棄急救，讓全若堯留最後一口氣送回南投老家，於當晚9點22分拔管宣告不治。

22日南投地檢署接獲屏東地檢署囑託代驗大體，初步相驗結果為胸腔破裂，導致出血過多而亡，但仍對全若堯家屬請求進一步解剖，才能詳細釐清他在戰車中遭撞擊的次數、遭撞擊的部位和要害為何，以及是遭什麼機件撞擊等，以利後續的偵辦和究責。

但家屬一度認為，解剖無法了解意外發生原因，也不願讓大體受到二次傷害，曾拒絕檢方請求，但檢方為了能把握調查真相的機會，持續向家屬說明，雖解剖不保證找到有利證據，但不解剖反而會錯失找到證據的機會，在經過5個小時的商談後，家屬才改變想法同意進行解剖。

▲陸軍2官兵進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，遭戰車砲管撞擊送醫，其中全若堯不幸殉職。（非當事圖／資料照）



南投縣議員也是全若堯四伯的全文才表示，解剖確實是應檢方要求，也指出家屬有滿腹疑惑有待檢方調查解答，諸如依照規定，未受相關訓練的義務役士兵應不得進入戰車內，「是哪位長官下令讓若堯進入戰車、又是誰指示他誤觸按鈕？戰車設備本身有沒有問題？」

▲年僅24歲全若堯遭戰車砲管的砲尾環重擊傷重不治，家屬忍痛同意進行解剖以釐清詳細死因。（圖／翻攝當事人臉書）



全文才也不滿質疑，該戰車的主要維修保養業務，應是由志願役士兵的裝填手和射手負責，當時他們是否在場？怎麼會由只服4個月役期的義務役役男全若堯進入執行？是否有涉及軍中霸凌、老兵強迫菜鳥進入戰車的情形？該負責的人、負甚麼責都要查清楚、不能寬貸。

他也沉痛呼籲，軍方未來在整理裝備車輛或基地演訓時，不能便宜行事，隨便叫未受完整訓練的義務役充場，「不要再有下一個全若堯！」