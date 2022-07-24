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親戚面前被妻罵不顧家　人夫氣到睡車上2年！想離婚法官不准

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲屏東一退伍軍人和妻子不睦，已經睡在休旅車上2年，想和結婚28年的妻子離婚，法官卻不准。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一退伍軍人阿松(化名)向法院訴請離婚，指控妻子小梅(化名)經常在親戚面前批評他，讓他氣到在休旅車上睡2年，就是不願和老婆同房，小梅則懷疑阿松有外遇，但稱她愛阿松不想離婚，願意在家侍奉公婆等他回頭，經屏東地院審理，認為小梅已盡力修復關係，既然阿松不願意做任何努力，難因他單方面主張，就判定婚姻不可修復，駁回阿松的離婚請求。

判決書指出，阿松原本是空軍職業軍人，和妻子小梅結婚已28年，退伍後2人一起搬回老家與阿松父母同住，親戚間經常聚在一起閒聊。阿松指控，小梅明知道他個性木訥沉默，不擅主動與人交際，卻經常在親戚面前亂開玩笑、批評他，指責他用錢不當，甚至當眾說他不孝、不顧家、不做家事又不體貼，有次還揪他衣領，拿東西想砸他。

阿松認為，小梅這些行為導致他受親戚側目，親友還會以「你老婆要來了」等語嘲諷他，讓他深感難堪，他雖屢次和小梅溝通，即便小梅事後向他道歉，事情仍一再重演，氣得他從2年前就睡在停在住家旁的休旅車上，只回家吃飯。他向小梅提出離婚，小梅卻故意向他索取200萬元才肯答應，他沒能力付這個錢，只能提告。

小梅則拼命挽回，在法院安排的婚姻諮商中，稱自己會改變，會「做一個溫柔的妻子、賢德的女人」，並表示雖曾懷疑阿松外遇，但會在教會及族人支持下不斷努力，調整自己適應阿松，就算阿松不理她，她也會盡力照顧公婆和阿松的生活，因為她愛家、愛阿松、愛公婆。不過此番言論反而造成阿松強大的精神壓力，在父母、親友和教友都勸合不勸離的壓力下，更堅定離婚的決心。小梅則認為阿松「因為一時迷糊才誤入歧途」、「情緒只是一時的」，願意在家等他回頭。

法官認為，雙方在爭吵後，阿松獨自睡在休旅車，拒絕和小梅同房已2年，小梅仍繼續扮演妻子的角色，如常地做家事、侍俸公婆，並每天找機會和阿松溝通，已盡其努力修復彼此的關係，客觀上婚姻自有修復的可能，且根據婚姻諮商過程，阿松直言「不管用任何方式，只要可以達成離婚就好」，卻對離婚原因含糊無法說明，阿松既無修復關係意願也未出力，自難單憑他主觀，就認定婚姻關係已無修復的可能，判阿松敗訴。

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