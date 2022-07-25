環保杯「買冰沙系列、綠豆湯」不能折5元！　環署：飲料加冰淇淋可

▲連奕偉表示，不少民眾檢舉店家該給優惠而不給。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

7月1日起拿著環保杯到飲料店、便利商店、速食店和超級市場4類連鎖業者買一杯飲料可省下5元，不過上路至今，有消費者在社群討論，為何買冰沙系列或綠豆湯等「加料」選項卻不能折5元，環保署今（25日）表示，確實不行，規範是要以茶、咖啡為基底。

環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉說，現行政策優惠場所僅限「飲料店」，商品則是以茶、咖啡等調製出的冷熱飲商品，用此基底，不管加入什麼料，如粉圓、珍珠和幾顆綠豆等配料都可。

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連奕偉表示，但如果是綠豆湯當然就不行，因主體不是飲料，又或芒果等各種形式的冰沙，型態屬於「冰品」，還有豆花加3種配料也不能要求店家給優惠，因為以上都不是能用吸管飲用的。連奕偉說，不過，以楊枝甘露為例就是以飲料為基底，再去添加其他配料，跟飲料中加冰淇淋，認定上就要給5元的折扣。

至於未來是否會規範飲料跟配料比例？連奕偉指出，商品一直在推陳出新，還是會走向個案、各店方式，不宜以定量規定，若定量規定，稽查上有困難，每人定義不一樣，到底量是要50%、60％？多還是少？用湯杯量？等都會造成店家困擾。

只是部分飲料店有芒果冰沙、綠豆等配料為主的品項，連奕偉強調，若是飲料店當然很歡迎店家全部都給優惠，但不會強制要求。連奕偉表示，上路至今已有不少民眾檢舉店家該給優惠而不給，最多的反映是沒有標示，但這些都還是要回到個案確認，會將案子送到各縣市環保局，再進一步認定。