離職特調4杯酸奶帶走「被索賠20萬」　24K男調解破局...法官這樣判

▲飲料店員工離職帶走4背酸奶遭判刑。（圖／翻攝自飲料公司臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子在百貨公司某飲料店擔任員工，去年6月4日離職當天，他做了4杯酸奶價值275元放在冰箱，在下班時偷偷帶走，沒想到被店長發現，店長要求賠償20萬元才肯跟他和解，陳男事後被依業務侵占罪嫌起訴，法院審理後，判他徒刑3個月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，陳姓男子是去年2月22日到6月4日在高雄市三多路百貨公司的某酸奶飲料店工作，負責調製飲料、結帳工作，月薪24K，他在離職當天晚上7點多，自行調製了「火龍果酸奶」、「燕麥酸奶」、「紫米酸奶」、「酸奶」等4杯飲料，價值275元，放在冰箱內，晚上8點下班時，偷偷帶走。

老闆事後調閱監視器畫面發現，提告業務侵占罪，法院審理時，陳男坦承犯行，也有誠意和老闆和解、賠償，但老闆要求要賠償20萬元才願意和解，雙方調解失敗。

法官認為，陳男觸犯的業務侵占罪的法定刑為，6月以上5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，但以陳男僅侵占275元的飲料來看，刑罰不可謂不重，考量陳男因一時思慮欠周，犯後已坦承犯行，雖然沒和公司達成和解，但如果以法定最低度刑有期徒刑6月，屬情輕法重。

法官也認為，飲料公司賠償金額要求一次給付20萬元，對甫出社會工作，學歷不高，在飲料店內任職的陳男實有作難之虞，因此判處陳男徒刑3個月，得易科罰金，緩刑2年，且必須在6個月內，賠償公司一個月的薪水2萬4000元。可上訴。