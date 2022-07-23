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剉冰4種配料「一碗賣70」！他見價目表嚇傻：賣冰有這麼賺？

▲▼剉冰、刨冰、冰品、冰店。（圖／記者許力方攝）

▲有網友到冰店發現，現在一碗4種配料的剉冰要價70元，瞬間被嚇到。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯振中報導

近日天氣炎熱，許民眾會選擇吃冰消暑。不過，一名網友到冰店吃冰，意外發現價格離譜，4種配料的剉冰一碗要價高達70元，讓他開始思考，賣冰是不是真的很賺，貼文曝光後，瞬間引起討論。

這名網友在PTT表示，他22日熱到沒什麼食慾，因此打算不吃晚餐，吃碗能夠消暑的剉冰。不過，網友到冰店查看價目，卻發現4種配料的剉冰價格要價70元，讓他感到十分傻眼。

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依據照片畫面，該間冰店的價目表上寫著，4種配料的黑糖剉冰一碗70元，只點2種配料則是45元，若選擇芋頭、蓮子，還要額外再加15元。網友相當不解，「糖加水加澱粉配料賣太貴了吧？賣冰當醫生真的這麼賺嗎？有卦否？」

▼近日天氣炎熱，不少人吃剉冰消暑。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼剉冰、刨冰、冰品、芒果冰、外送冰。（圖／記者陳致平攝）

眾人看完價目表，也對漲價一事分享看法，「漲好多，前幾年才50」、「今年都50-55漲到65-70拉」、「60差不多，70太貴」、「成本可能連一半都沒有，真的爽賺」、「四種賣70，搶劫嗎」、「之前有吃一碗80的，結果全家人一起吃。」

不過，也有人認為，從其他商品的物價來看，這樣的價格也還在合理範圍內，「現在飲料一杯也要70」、「現在物價狂漲，70已經是基本價了」、「比飲料便宜了」、「嫌貴不要吃，冰就跟手搖飲一樣，價錢敢喊，不怕沒人買」、「已經合理了…去看飲料的價格，綠豆沙都要50了。」

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