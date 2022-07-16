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12／15日前住環保標章旅館「每房折抵200元」　1圖看到手步驟

▲台南市柳營區尖山埤江南渡假村，近日取得銅級環保標章旅館，為為台南第二家環保標章旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署表示，入住合作環保標章旅館出示優惠序號，結帳時每房可折抵200元。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署力推綠色旅遊端出綠點加碼補助活動，即日起至今年12月15日，只要加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除可獲交通部觀光局補助的1300元外，若為環保集點會員，還能另外獲「綠點住宿抵用金200元」，立刻省下1500元的住宿費。

環保署指出，為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品（如牙刷、毛巾）減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低污染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊。

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▲▼12月15日前入住環保標章旅館可獲「住宿抵用金200元」。（圖／環保署提供）

▲環保署提醒，本次活動名額只有1500名，採「先住先用」方式。（圖／環保署提供）

環保署表示，今年12月15日前，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。合作環保標章業者清單與詳細兌換步驟，可在環保集點活動網站查詢。

不過，環保署提醒，本次活動名額只有1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄「環保集點APP」會顯示已額滿。另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券（每房每天至多折抵1張），享受更多折扣。

環保署提到，若尚未加入環保集點，透過手機號碼就可註冊快速成為會員，且不用累積點數就能直接兌換「悠遊國旅綠點有禮」電子優惠券，即刻享受200元住宿費回饋。環保署鼓勵民眾共同加入環保集點並響應綠色旅遊，減少因旅行、交通或食宿所帶來的資源消耗，一起愛護環境、享受淨零綠生活。更多環保集點相關活動內容，請至環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線(02)2651-9502洽詢。

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