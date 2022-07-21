飲料店監視器拍下神秘「詭手」　偷百支變賣...雙北手機大盜落網

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局忠孝西路派出所，近日接連接獲民眾報案手機失竊，警方追查後將1名涉嫌重大的男子逮捕到案，男子坦承因無業缺錢花用，所以才會趁人不注意摸走手機變賣，每隻價格約2千至上萬元不等，估計在雙北地區偷走近百隻手機變賣得逞。

警方調查，53歲的董姓男子，6月中旬在北市中正區，鎖定1名36歲的羅姓飲料店女店員，趁其不注意時偷走放在櫃檯的手機，羅姓女店員發現後立刻報警處理，警方調閱監視器鎖定董姓男子身分。

▲董姓男子趁店員不注意伸手（紅圈）偷走手機，在雙北估計犯下近百起手機竊盜。（圖／記者邱中岳翻攝）

但追查中，巡邏警員在6月底，於忠孝西路派出所旁超商簽巡時，竟發現董姓男子現身警派出所旁，立刻上前盤查身分，確認董姓男子身分後，立刻將人帶回派出所偵訊，最後董姓男子坦承犯行。

董姓男子向警方坦承，原本以為「最危險的地方最安全」，想說躲在派出所周邊沒人會發現，但仍被警方識破帶回派出所偵訊，董姓男子也坦承因缺錢花用，所以才會偷手機變賣，訊後也依照竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

據了解，董姓男子平時無業、遊手好閒，在雙北地區就偷走近百支手機，主要以偷手機變賣為主，董姓男子坦承，手機偷來後，以可否解鎖、手機新舊制價，每支2千元至上萬元不等的價格變賣給地攤業者。