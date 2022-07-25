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「阿嬤幫超渡」擋泥板太Q！超商最新集點來了　還有療癒搥背棒

▲▼全家X鬼門圖文推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動 。（圖／業者提供）

▲超可愛鬼門圖文集點活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

圖文界最夯「阿嬤」來了！為迎接即將到來的中元節，有超商特易攜手黑色幽默風的「鬼門圖文」推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動，網羅7款全新療癒周邊，不僅有阿嬤最愛不求人搥背棒，還有超詼諧惡趣味的迷因擋泥板等收，7月27日上午10時起正式開換，今年夏天就一起來當「嬤寶」吧。

▲▼全家X鬼門圖文推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動 。（圖／業者提供）

▲超詼諧「阿嬤牌擋泥板」要收。

中元節有阿嬤有保庇！「全家X鬼門圖文」強勢合作推出最新集點加價購活動，特意邀來最夯青綠臉、包包頭的「阿嬤」來擔任主角，設計7款「阿嬤法寶」等換， 首推有著詼諧幽默的「阿嬤牌擋泥板」，霸氣寫上「你若超速，阿嬤幫你超渡」警語，再秀出阿嬤敲木魚的模樣，就是要提醒機車族最討厭不守規矩的「拍咪呀」。

▲▼全家X鬼門圖文推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動 。（圖／業者提供）

▲▼阿嬤不求人搥背棒、飄飄阿嬤衣架也超療癒。

▲▼全家X鬼門圖文推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動 。（圖／業者提供）

以及這款「阿嬤不求人搥背棒」，雙頭設計實用加倍，搭配可愛阿嬤幫抓癢解疲勞，肯定要收；另外還有阿嬤加持的「御守抱枕毯」、通勤族籍學生族必備「好兄弟派對伸縮票卡夾」，以及木頭質地的「飄飄阿嬤衣架」、有三牲圖樣的「陶瓷醬油碟組」和超實用「buybuy好攜袋」，7月27日上午10時起至8月23日限時開換。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲航海王最新周邊等收。（圖／記者周姈姈攝、業者提供）

另，7-11也將於7月27日推出全店「航海王1000集紀念航道冒險精品集點送」活動，一共推出14款實用商品，包括露營必備的「鋁合金折疊桌（2款）」及「紀念折疊椅（2款）」，還有首次推出可分層收納、方便拿取物品的「工具箱」，也可當小物收納箱、玩具箱、文具箱或零食箱；「LED多功能手電筒」有暖／白／閃爍多功能，具磁吸設計，可吸附於車廂露營鐵架當照明或警示燈。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲超吸睛安全帽。

外出系列則有能享受滑行快感的「滑板」，共有魯夫、喬巴2款經典角色設計，以及可當毛毯或浴巾使用的「吸水大毛巾（2款）」，還有雨天外出必備的「投影發傘（2款）」，可是有104公分大傘面，傘把還具投影燈照明效果超酷炫，以及機車族必敗的「安全帽+後背袋組（2款）」。

加碼還有一系列好康，凡預購8月12日前取貨之工具箱或魯夫款安全帽，隨商品加送即將於8月19日上映的《航海王劇場版：紅髮歌姬》電影票全票買1送1優惠券1張，而為了讓粉絲快速收藏周邊，7-11將於7月27日下午3時起至7月28日止祭出限時2天「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

ㄏ

▲加碼開賣5款限量海賊王公仔。

除了一系列周邊之外，還有航海王系列公仔特別企劃預購，有DXF THE GRANDLINE MEN和之國vol.11魯夫、KING OF ARTIST哥爾·D·羅傑(站立款)、MANHOOD哥爾·D·羅傑(揮刀款)、MANHOOD白鬍子艾德華·紐蓋特以及KING OF ARTIST光月御田共5款等收藏，7月27日上午11時起開搶。

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