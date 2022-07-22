超商廁所偷拍嫩妹吞吐！他傳給麻吉「展雄風」　色男輕判原因曝

▲男子在超商廁所約少女口交，卻偷偷錄下全程還分享給朋友看。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗一名劉姓男子認識17歲少女小玲（化名）後，在超商廁所內先是慫恿小玲脫光，並偷錄下裸照，第二次則是在同地點，並拍下小玲幫自己口交的畫面，甚至傳給友人欣賞。由於醫院鑑定認為劉男犯案時因心智缺陷，而無法辨識其行為是否違法，減輕其刑，依拍攝猥褻、性交行為電子訊號罪、散佈竊錄身體隱私部位等3罪，合併執行2年有期徒刑。

判決指出，劉男去年2月間經由IG、臉書認識當時17歲的小玲，並於同年4月某日，在苗栗某間超商內與小玲見面之際，兩人一同進入廁所，劉男先是慫恿小玲脫去衣物，自己也脫光，並偷偷拍下小玲露出私密部位被自己環抱、坐在大腿上的照片。

經過數日，兩人又在同一間超商的廁所內親熱，劉男這次改慫恿小玲替自己口交，同樣趁她不注意時，全程錄下口交畫面。

約經過3個月後，劉男在臉書群組與友人進行視訊對話的時候，將上述影像分享給大家「一展雄風」，幸好群組內有人看不下去，截圖後聯繫上小玲學校的人員並告知上情，整件事情才曝光。

不過，醫院鑑定結果表示，劉男過去曾診斷有發展遲緩、注意力不足過動症、智能不足等，目前智力仍落在輕度智能不足的範圍，雖然鑑定過程中，劉男意識清楚，可描述事發過程，表示其作為皆出自於自我意識，當下可能會因衝動，而沒有顧慮到犯法的可能性，依法減輕其刑，最終依乘人不知情之方法使少年被拍攝猥褻、性交行為電子訊號罪判各判1年8月；散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪判7月，合併執行2年。