新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉「不夠專業」　當時1句話超諷刺

▲台南Josh拍片道歉 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者施怡妏／綜合報導

斥資12億元改建的新竹棒球場正式啟用，卻接連傳出球員受傷、場內外相關設施遭球迷詬病等狀況，YouTuber「台南Josh」日前開箱新竹球場，被質疑「明明有缺失，卻沒有說實話」，對此，他深夜發影片道歉，雖然是工商業配，但沒有被要求不能說缺點，因為自己專業度不足，也不夠細心，所以沒有發現問題。

面對許多網友的質疑與批評，台南Josh從新竹看完比賽回家後，今（24）日凌晨2點多拍片說明，影片是工商沒錯，但並沒有被要求「有缺失不能講」，因為自己也很想參觀新球場，所以就接下邀約。台南Josh提到，參觀之前針對網友指出的缺點，包括球場內水溝蓋、中外野的打者之眼、杯架、視野死角區等等，當天他都有親自去看過並且試坐，有問題的部分也有反映給市府人員，

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▲台南Josh日前拍片開箱新竹球場 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

不過這幾天冒出的球場問題，「有些是他當天沒有看到的」，像是外野草地的石頭，他有走到外野去看牛棚，但沒有仔細蹲下來去看外野的草皮。另一部分則是，「他有看到卻沒有發現有問題」，像是造成球員受傷的水溝蓋，以及外野牛棚的設計雖然很有特色，可是沒有另外通道讓球員進出，「我當時看到只覺得，哇！這個外野牛棚好酷」。

至於紅土的顆粒，他有發現不一樣，但卻說不上是哪裡怪，所以就沒有提出問題；另外還有生鏽的樓梯，影片中有拍到但是他沒有近看，因此沒有發現問題。

最後，他向觀眾道歉，「真的很抱歉，我當下真的沒有想到，這點是我不夠細心」，並再次強調，這個工商是去參觀、介紹球場，並沒有受到任何壓力，被規定有什麼內容不能拍、不能講，「也沒有要我背書這個球場」。

他也自嘲，當時在影片中提到「這個球場有些細節還蠻用心的」，現在聽起來特別諷刺，不過影片中提到的優點，都是他打從心底認為真的不錯，並不是因為是工商影片才這樣說，最後，他再次向粉絲致歉，「是我專業度不足，也不夠細心，沒有幫大家提前把這些問題問出來，真的非常抱歉，對不起」。

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