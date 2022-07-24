12億改造「新竹球場」2天就喊卡　何時複賽？味全龍說話了

▲新竹球場重啟高光時刻不過2天就喊卡，引起民眾討論。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場斥資12億重金改建，相隔2480天，終於在本月22日風光重啟，未料，在總統蔡英文、前新竹市長林智堅等人出席觀戰後，竟接連發生球員受傷、場內設施等安全疑慮，引發民眾高度討論，兩位球員的受傷，更是讓球迷心疼，瞬時負評如潮，短短2天，讓聯盟不得不以安全考量宣布延賽。

前新竹市長林智堅、副市長沈慧虹紛紛在臉書向市民道歉，林智堅更在臉書表示，「責任由我一肩扛起」。代理市長陳章賢之後也回應棒球場議題表示，對於原定在新竹市立棒球場的賽事延賽，對球迷造成的不便，謹代表市政府向所有球迷道歉。

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▲味全龍總教練葉君璋整理新竹球場內野場地。（圖／記者陳立勳攝）



陳章賢說，昨天與今天都有關心球員狀況、虛心接受所有球員指教，同時感謝教練和球員對市政府的鼓勵。

陳章賢表示，改建期間市政府和味全龍球團和龍來公司密切溝通合作，努力要把球場做到符合各方面需求，但這兩天球員反應仍然有細節需要做調整，未來將密切向中職聯盟跟球員工會請教，希望在確保球員安全的前提下，將球場改善得更符合球員及賽事要求。

▲味全龍表示，新竹球場賽事恢復時刻，將依聯盟規章及球員安全為原則來做因應。（圖／記者黃克翔攝）

味全龍聲明：

針對新竹棒球場開幕兩天來引發的各項討論，味全龍復出推手魏應充先生表示，味全龍迷的聲音他都聽到了，新竹主場問題會以「尊重總教練專業及球員安全」為原則來處理，希望球迷們放心。

有關場地建設與賽事，味全龍球團也提供兩項背景資訊說明，包含：

一、根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準 ，均需由聯盟認定。

中職會長蔡其昌稍早已說明，8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理。

未來新竹球場何時恢復賽事，將依聯盟規章及球員安全為原則來因應。

二、本案為政府投資新建完成委外經營的OT案，將秉持合約精神及與新竹共榮發展為原則，由教練提供專業建議，供市府改善場地參考。

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