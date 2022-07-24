「紅龍果故鄉」南投產季到　助農民挺過疫情

▲集集鎮紅龍果、香蕉正值盛產季節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮香蕉、紅龍果等當季新鮮蔬果正值盛產，集集鎮農會23日上午在集集驛站廣場舉辦促銷活動，熱情邀請國人前往品嘗選購當季香蕉、紅龍果、牛奶果及麻竹筍等，除與家人共享「食當季、吃在地」的鮮美滋味，也能體驗小鎮風光、品味好人情。

「2022南投縣農特產品（香蕉、紅龍果）創新行銷─拓展客源加值計畫活動」由集集鎮農會理事長陳錦鐘主持，南投縣長林明溱、立委許淑華都出席致意，並代言推廣；會場除展示香蕉、紅龍果、木瓜、小黃瓜、角瓜（俗稱澎湖絲瓜）、麻竹筍、牛奶果等當季蔬果，各鄉鎮農會也擺設攤位展售農特產品，農會家政班也現場示範製作美味可口的蔬果手卷。

縣府農業處長陳瑞慶指出，全縣紅龍果種植面積達500公頃，高居全國之冠，以集集鎮和名間鄉最多，其中集集就有120多公頃，約占全縣25%，品種也相當多，深受消費者喜愛，農友也努力推出牛奶果等優質果品，迎合市場需求；陳錦鐘也表示，集集紅龍果甜度及口感都屬上品，香蕉更是深具歷史的果品，受日本及國內消費者青睞。

林明溱表示，近2年疫情影響農產行銷推廣，歡迎闔家到集集小鎮旅遊，品嘗選購最好吃的紅龍果和香蕉，也幫助農民在艱困大環境中挺住，讓農特產品暢銷、經濟活絡。