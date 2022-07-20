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守護台灣漁民！買台鐵石斑魚便當　這單位贈EMU3000造型礦泉水

▲▼台鐵第二波龍膽石斑魚便當推出5款菜色。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵第二波龍膽石斑魚便當推出5款菜色。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中國封殺台灣石斑魚，為力挺漁民，台鐵繼6月在南部3站推出頂級龍膽石斑魚台鐵便當後，今起到7月底第二波在北、中部車站10個銷售據點開賣，吸引民眾搶買，台鐵職工福利委員會力挺台鐵龍膽石斑便當，今也加碼贈送台鐵EMU3000型首航紀念礦泉優萃水給購買石斑魚便當民眾。

▲▼台鐵今開賣龍膽石斑局便當，屏東縣長潘孟安(右)親自北上與台鐵局長杜微(左)攜手推銷。（圖／記者李姿慧攝）

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▲台鐵今開賣龍膽石斑局便當，屏東縣長潘孟安(右)親自北上與台鐵局長杜微(左)攜手推銷。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵今年6月推出頂級龍膽石斑魚臺鐵便當，7月加開第二波嚐鮮活動，台鐵職工福利委員會力挺台灣石斑魚，今也宣布凡購買龍膽石斑魚便當，即可免費獲得EMU3000首航紀念礦泉優萃水，全台限量5000瓶，送完為止。

▲▼ 購買台鐵龍膽石斑便當，台鐵職工福利委員會加碼贈EMU3000型首航紀念礦泉水。（圖／台鐵職工福利委員會提供）

▲購買台鐵龍膽石斑便當，台鐵職工福利委員會加碼贈EMU3000型首航紀念礦泉水。（圖／台鐵職工福利委員會提供）

EMU3000首航紀念礦泉優萃水，由「台鐵職工福利委員會」與「西雅圖極品咖啡」聯名發行，選用南投埔里好水，瓶身設計與列車圖像巧妙結合，印有「台鐵有朝氣，台灣更有力」等字樣。

台鐵5款「鐵石新嚐」便當活動，共計10個販售點，台鐵松山及南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、臺中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店)，象徵「石」全十美祝福傳遞，自7月20日至7月31日止，台鐵職工福利委員會呼籲民眾一起守護台灣漁民。

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