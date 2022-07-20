外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

▲張致盛說，目前已於全國設置29處盥洗室。（圖／漁業署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

為提升外籍船員福利，漁業署今（20日）表示，積極在漁港內強化設置盥洗及休憩等硬體設施，提供外籍船員沐浴、休憩、祈禱空間，更進一步輔以軟體資訊，透過建置多語外籍船員互動服務平台網站，提供漁港周邊生活設施地圖、漁船資訊、權益公告事項及申訴管道，讓外籍船員在台工作更加安心。

漁業署代理署長張致盛說明，目前已於全國設置29處盥洗室，今年下半年預計再增加3處盥洗設施，供應熱水提供外籍船員盥洗，讓疲憊的身心得以紓解。此外，我國漁船僱用的外籍船員主要來自印尼，多數信奉伊斯蘭教，為尊重其穆斯林禮拜需求，已設置14處祈禱室、休憩設施，供外籍船員進行宗教儀式及休憩，充分照顧漁工在台灣漁港的生活、信仰，也要讓他們感受到在台灣就像是一家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼漁業署指出，也供外籍船員進行宗教儀式及休憩，充分照顧他們在台灣的生活、信仰。

張致盛表示，到今年6月底，外籍漁工有6995人，其中3處主要漁港，為宜蘭1489人、新北1485人、澎湖1203人，高屏也有6、700人。

張致盛指出，設施覆蓋率59%，當然還有努力的空間，預計明年可達90%以上，會盡量能設就設。至於漁船資訊系統，張致盛表示，希望1年內進一步完成訪查遠洋漁船，希望跟現狀相符，除了讓漁工自己能知道是在哪艘船工作外，也可讓他們家人清楚親人在哪艘船上，將資訊透明，用心照顧移工們。