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嘉義市青年管弦樂團成果營　百人齊奏國內外知名組曲

▲▼ 2022 CYO仲夏音樂營成果音樂會—音樂旅行 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 2022 CYO仲夏音樂營成果音樂會—音樂旅行 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022 CYO嘉義市青年管弦樂團-仲夏音樂營，經密集的七天演奏培訓後，於文化局音樂廳舉辦二場成果音樂會。陳淑慧副市長特別到場欣賞聆聽，並感謝所有音樂大師們多日來辛苦指導。第一埸演出是氣勢磅礡的百人音樂會，晚上則是各型室內樂組合的精緻演出。

▲▼ 2022 CYO仲夏音樂營成果音樂會—音樂旅行 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧表示，累積30年國際管樂節豐沛的音樂實力，不僅與國際樂壇接軌，更提供台灣樂壇源源不絕的音樂能量，這是嘉義市城市的驕傲。為了讓在地音樂青年延續對音樂的喜好與熱情，自108年起嘉義市青年管弦樂團(CYO)轉型為密集式音樂營團練，邀請國內各大樂團首席、大師們指導，正式站上專業舞台演出。更希望將來成為嘉義市代表樂團，到各地去演出，分享嘉義美好的音樂氛圍。

▲▼ 2022 CYO仲夏音樂營成果音樂會—音樂旅行 。（圖／嘉義市政府提供）

現任國立台灣交響樂團葉政德指揮說，經過一周的密集練習，可以感受到每一位團員都相當緊張、認真與努力，但收穫是滿滿的，感謝大家的付出與配合，音樂會圓滿完成，將來在學習音樂路上，一定會更順利。

▲▼ 2022 CYO仲夏音樂營成果音樂會—音樂旅行 。（圖／嘉義市政府提供）

成果音樂會呼應2022夏至藝術節-音樂遊記，特別以「音樂旅行」為主題，透過世界各地精采樂曲演出，從德國華格納的紐倫堡名歌手，再到俄羅斯柴可夫斯基的義大利隨想曲，接著飛越美國迪士尼組曲，最後來到了台灣的廟埕，曲目相當精彩，是一場豐富的藝文饗宴！

晚間登場的是「琴投藝合～古典解碼室內樂發表音樂會」，透過各式古典小品式室內樂組合演出，可以感覺到青年音樂學子們，打開琴盒，解碼古典音樂，是一場相當獨特、有感覺的室內音樂會，也展現出對音樂旺盛的熱情與奧妙！

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