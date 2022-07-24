花了12億的新竹棒球場被罵翻　王浩宇：很多事是味全龍建議的

記者皮心瑀／台北報導

斥資12億的新竹棒球場日前風光啟用，沒想到問題一籮筐，甚至造成球員受傷，為此，時任新竹市長但為了參選桃園市長而請辭的林志堅已道歉，但仍難平各界罵聲。同黨的前桃園市議員王浩宇跳出來緩頰，直言很多問題都是要實際使用才會發現，並稱很多事情都是一起參與興建的味全球團建議的。

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲王浩宇為新竹棒球場緩頰。（圖／翻攝臉書）

王浩宇說，新竹棒球場是台灣第一個市府邀請球團參與興建的棒球場。這段時間，味全球團其實持續參與，甚至是開賽前還給他們試打比賽確認，很多問題是這次實際開打才發現。球團當初是覺得堪用，沒有認為需要改場地。

王浩宇認為，很多東西本來就是要用過才知道，今天台灣所有的球場，在最早都不是如此完美、好用，都是投注無數心力改建、修改，才能達到現在接近完美的狀態，「我覺得以一個新球場來說，桃園、洲際、天母當初的問題不會比新竹少。」

王浩宇還用iPhone做為比喻，稱最頻繁的更新通常是剛推出的頭幾個月，因為很多問題，都是要實際使用才會發現。

面對罵聲，林智堅臉書日前發文，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，責任由自己一肩扛起，但他強調，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感。