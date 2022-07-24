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恐飆39.3°C！專家估高溫期「今天達巔峰」　老天幫降溫時間點曝

▲▼天氣配圖 高溫天氣 炎熱 豔陽 遮陽 防曬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賈新興預估，這波高溫期24日達巔峰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

23日太平洋高壓勢力仍強，各地晴朗、高溫炎熱，高溫普遍都有33至38度，各縣市皆發生局部地區36至38度以上高溫，最高溫出現在花蓮玉里的40.4度，台北市台北站38.3度也創今年該站的最高溫紀錄。對此，氣象專家賈新興表示，最高溫在24日出現的機率高，預估超過39度，有機會挑戰39.3度。

中央氣象局指出，24日持續受太平洋高壓影響，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫都可以達到33至38度，全台各地容易出現局部36度以上的高溫，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，而都會區在夜間也容易有30度左右的溫度。

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賈新興23日晚間也指出，最高溫在24日出現的機率高，預估超過39度，有機會挑戰39.3度，「這波高溫期，明天達巔峰」。另外，25日氣溫有機會降一點，午後雲量增多，「老天幫忙降溫」。

▲▼天氣配圖。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲25日有機會降溫。（圖／記者黃克翔攝）

氣象局透露，下周一至下周四（25日至28日）太平洋高壓勢力稍微減弱，各地上午仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會；此外，恆春半島亦有零星降雨，28日清晨西半部地區亦有零星短暫雨。

到了下周五、下周六（29日、30日）南海至菲律賓東方海面為低壓帶，台灣附近水氣增多、環境吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；清晨中南部地區亦有零星短暫雨。

另外，氣象局預估，31日至8月2日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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