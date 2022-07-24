快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

國家警報響了！根據中央氣象局的地震報告，今天8時32分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度29.6公里，台東縣最大震度4級，花蓮縣3級，其他縣市也多有1-2級。氣象局也對花蓮縣、台東縣發布災防告警訊息。

【 第080號 #顯著有感地震 #地震報告 】



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發震時間：111年07月24日08時32分35秒

震央位置：北緯23.26° 東經121.48°

震源深度：29.6公里

芮氏規模：5.2

相對位置：臺東縣政府北北東方 65.8 公里 (位於臺東縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級

4級：長濱、成功、東河

3級：海端、池上

2級：利稻、鹿野、綠島、蘭嶼

1級：卑南、太麻里、臺東市

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：玉里、富里、磯崎、紅葉、鹽寮

2級：光復、水璉、西林、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶

1級：秀林、和平

● 南投縣地區最大震度2級

2級：玉山、合歡山

1級：信義鄉、奧萬大、日月潭、竹山、名間、國姓、南投市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源、楠梓

1級：六龜、甲仙、旗山

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、太保市、義竹

1級：大埔、民雄

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺

1級：斗六市、土庫、水林、四湖、古坑、麥寮

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：新化

1級：楠西、東山、善化、永康、佳里、七股、臺南市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、新埤、南灣

● 臺中市地區最大震度1級

1級：梨山、德基、霧峰、烏石坑、臺中市、大甲、梧棲

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：澳花、南山、南澳、武塔、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：鯉魚潭、三義

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：竹東、關西

● 新北市地區最大震度1級

1級：五分山