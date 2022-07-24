快訊／熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐　氣象局曝「成颱可能性」

▲熱帶低壓將往日本移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓持續發威，今日天氣高溫炎熱，全台18縣市亮起高溫燈號，雙北等7縣市仍有38度以上高溫，今日可能是最熱的一天。中央氣象局表示，今早台灣東方海面生成一個熱帶性低氣壓，預計將往日本移動，成颱機率低，週三琉球群島東南側也將形成大低壓帶，可能會有擾動發展組織。

氣象局表示，今早八點於台灣東方海面形成一個熱帶性低氣壓TD06，24日8時的中心位置在北緯 23.4 度，東經 139.6 度，以每小時33公里速度，向北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

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▲18縣市亮起高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，TD06將往日本移動，對台灣沒有影響，且因大環境發展條件不佳，預計會維持熱帶性低氣壓的強度，成颱機率不高。

另外，週三、四琉球群島東南側將形成大低壓帶，裡面可能會有擾動發展組織，不過位置仍不確定，走向變化也很大，還需持續觀察。

氣象專家彭啟明表示，太平洋高壓今日仍在台灣上空，加上福建浙江的熱空氣也會移入，今天很有可能是這波最熱的時間點，另下周將有擾動發展可能，不過接近台灣機會低。