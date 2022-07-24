　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐　氣象局曝「成颱可能性」

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓將往日本移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓持續發威，今日天氣高溫炎熱，全台18縣市亮起高溫燈號，雙北等7縣市仍有38度以上高溫，今日可能是最熱的一天。中央氣象局表示，今早台灣東方海面生成一個熱帶性低氣壓，預計將往日本移動，成颱機率低，週三琉球群島東南側也將形成大低壓帶，可能會有擾動發展組織。

氣象局表示，今早八點於台灣東方海面形成一個熱帶性低氣壓TD06，24日8時的中心位置在北緯 23.4 度，東經 139.6 度，以每小時33公里速度，向北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲18縣市亮起高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，TD06將往日本移動，對台灣沒有影響，且因大環境發展條件不佳，預計會維持熱帶性低氣壓的強度，成颱機率不高。

另外，週三、四琉球群島東南側將形成大低壓帶，裡面可能會有擾動發展組織，不過位置仍不確定，走向變化也很大，還需持續觀察。

氣象專家彭啟明表示，太平洋高壓今日仍在台灣上空，加上福建浙江的熱空氣也會移入，今天很有可能是這波最熱的時間點，另下周將有擾動發展可能，不過接近台灣機會低。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
北韓11歲女童當YouTuber爆紅！　神秘尊貴身份曝
快訊／嘉義男自撞分隔島！車頭全毀　口吐鮮血命危
快訊／泫雅錄影中昏倒！　公司突發公告「行程全取消」
新竹球場「攝影機底下有坐人」9根鐵架固定　他驚：會壓死人！
連戰小中風後首度露面！　頭髮全白了
快訊／熱帶低壓生成！　最新路徑圖出爐
快訊／林智堅公布論文原創最新事證　「我是善意資料提供者」
《大學生》逸歡結婚了！露背紅婚紗激美　老公卻慘被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模　黃偉哲向全天下父親致敬

台南紅樹林生態賞遊新景點！　黃偉哲開箱雙春濱海遊憩區紅樹林棧道

新竹球場「攝影機底下有坐人」只用9根鐵架固定！他驚：會壓死人

快訊／熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐　氣象局曝「成颱可能性」

4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！爸媽1反應惹怒店員：不會教別生

12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照：蓋公園吧

蘇宏達內部信提林智堅論文案「這個醜聞」　捍衛台大：毋枉毋縱

迎接鬼月 台南山上花園水道博物館園長化身狗道士超萌

第六屆U-12世界盃少棒賽將開戰　黃偉哲親送飲品鼓舞台灣小將！

球迷下樓梯見「1問題」扯炸！林智堅喊扛　網酸：給桃園人的警惕

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

舉手過馬路增加能見度？　他上街實測「連7台無視」

台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模　黃偉哲向全天下父親致敬

台南紅樹林生態賞遊新景點！　黃偉哲開箱雙春濱海遊憩區紅樹林棧道

新竹球場「攝影機底下有坐人」只用9根鐵架固定！他驚：會壓死人

快訊／熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐　氣象局曝「成颱可能性」

4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！爸媽1反應惹怒店員：不會教別生

12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照：蓋公園吧

蘇宏達內部信提林智堅論文案「這個醜聞」　捍衛台大：毋枉毋縱

迎接鬼月 台南山上花園水道博物館園長化身狗道士超萌

第六屆U-12世界盃少棒賽將開戰　黃偉哲親送飲品鼓舞台灣小將！

球迷下樓梯見「1問題」扯炸！林智堅喊扛　網酸：給桃園人的警惕

「同心32號」演習來了！　國防部發布動員召集令24日12時生效

「台灣KD」馬建豪　CBA選秀榜眼加盟江蘇男籃

高雄茄萣老饕激推小吃店！炒飯鑊氣撲鼻、特殊「油麵」內行才知道

台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模　黃偉哲向全天下父親致敬

T1對陣爐主BRO陷苦戰　Faker團戰一打四開秀...Zeus打40%輸出

腳毛太長看不下去了　阿金伸舌幫梳齊秒變「超直黑美腿」：免客氣

2國中生象鼻岩玩SUP　體力不支海上漂...海巡連人帶槳救上岸

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

動力火車私下模樣曝光　零偶包賣咖啡民眾超捧場

林智堅撒了12億爛蓋新竹棒球場　民進黨護航喊「辛苦」網氣炸

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

人妻藉林志穎機會教育！兒崩潰2句惹哭網

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

誇張畫面！12億新竹球場「女廁無法鎖門」

鬼門關前走一遭！林志穎3巧合幸運逃死

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

快訊／08：32地牛翻身　初判震度3級以上

恐飆39.3°C！專家估高溫期今天達巔峰

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

雨區擴大時間曝！今比「大暑」熱　將飆41℃最高溫

快訊／06：40規模4.0地震！　最大震度1級

更多熱門

相關新聞

高溫狂飆紅色燈號！營養師大推：4款飲料防中暑

高溫狂飆紅色燈號！營養師大推：4款飲料防中暑

熱到昏！氣象局發佈高溫燈號，北北桃宜花東更有連續多日38度以上的極端高溫機率。營養師提醒，中暑等熱傷害一定要嚴加注意、預防，也建議大家要補足水分；不過，除了喝水外，還有3款飲品是營養師推薦，清熱解毒，一杯就有助於降溫。

聯合國：極端熱浪將成夏季常態

聯合國：極端熱浪將成夏季常態

恐飆39.3°C！專家估高溫期今天達巔峰

恐飆39.3°C！專家估高溫期今天達巔峰

熱到崩潰！7千人衝馬拉灣　劍湖山遊客成長3倍

熱到崩潰！7千人衝馬拉灣　劍湖山遊客成長3倍

大暑發威！花蓮玉里再飆40.4高溫

大暑發威！花蓮玉里再飆40.4高溫

關鍵字：

高溫颱風

讀者迴響

熱門新聞

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

網質疑搶林志穎功勞　救人攝影師無奈：沒這麼偉大

10歲男童玩懸空橋墜谷　爸抓不住崩潰痛哭

友邦9億蓋大聯盟認證球場！　網反觀新竹：沒比較沒傷害

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面