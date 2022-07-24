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雨區擴大時間曝！今比「大暑」熱　將飆41℃最高溫

（圖／氣象局）

▲全台高溫燈號一片橘紅。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周六是「大暑」，但今還會更熱！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）最高氣溫將比周六略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度。中央氣象局預報員陳伊秀則說，下周二、下周三午後雷陣雨範圍更廣。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到下周三太平洋高壓影響，都十分炎熱，其中今桃園以北、宜蘭、台東、屏東地區及花蓮縱谷有38度以上高溫發生機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，今午後各地山區有零星降雨；下周一午後雷陣雨量質有稍微多一點，山區有局部降雨；下周二、下周三午後雷陣雨範圍更廣，包括西半部和東半部山區，另恆春半島有零星短暫陣雨。

陳伊秀表示，下周五、下周六水氣有稍微比較多，可能有些南邊水氣帶上來，但侷限在迎風面東半部，有局部短暫陣雨，西半部則維持午後雷陣雨。至於近期是否可能有颱風生成，她分析，目前模式沒特別明顯訊號。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今、下周一晴朗酷熱，今日「類熱浪」持續發威，最高氣溫比周六略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度；下周二、下周三高溫逐日微降、仍在高檔，午後山區偶有零星雨。

吳德榮說，周四至周六各地仍晴朗炎熱，高溫略降，熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣緩慢增多，山區午後局部雷陣雨的機率及影響範圍逐日增加；最新歐洲系集模式模擬，下周六台灣東方海面熱帶擾動的發展機率，以琉球東側海面機率較高（約60%），愈近台灣機率愈低（≦20%），但為第7天的模擬，模式持續調整中。

▼最新歐洲系集模式模擬，下周六台灣東方海面熱帶擾動的發展機率，以琉球東側海面機率較高（約60%），愈近台灣、機率愈低（≦20%）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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