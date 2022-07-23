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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山再現女子被打事件　官方維穩急降熱搜

文／中央社

河北唐山市一家燒烤店昨晚又發生疑似女子被打事件，網路影片迅速流傳，一度登上熱搜榜冠軍，官方啟動維穩急降熱搜。當地警方今天通報稱，是兩幫人馬互毆，導致其中兩名女子受傷。

中國6月10日發生唐山打人案，引發舉國公憤後，儘管涉案犯嫌全部被捕，但唐山官警長期被質疑與黑社會勾結，迄今真相未明，4名被打女子事後人間蒸發，其親友也不敢對外發聲。

唐山當局6月12日展開「雷霆風暴」專項行動，大動作進行掃黑後，昨晚又傳一家燒烤店發生女子被打事件。

有網友在微博爆料「唐山再現打人事件」。影片顯示，22日晚間，唐山街頭有兩名女子躺在地上哭喊，圍觀民眾議論紛紛，無人上前勸阻。事件立刻登上微博熱搜第一名，又在網路掀起一陣譁然。

中國網管當局立刻啟動維穩，「唐山再現打人事件」被降熱搜，理由是「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。

▲▼唐山再次發生打人事件。（圖／翻攝自twitter／@tw_jeongil）

▲唐山再次發生打人事件。（圖／翻攝自twitter／@tw_jeongil）

唐山代管的遵義市公安局今天下午通報，22日晚間9時30分許，接報警稱，遵義市東方廣場北站附近有人打架。警察於晚間9時34分到達現場，將傷者聯繫送醫，並立即展開調查工作。

通報稱，經查，22日晚間9時許，王某等5人吃飯時因王某起身撞到鄰桌李某某，王某5人與鄰桌李某某4人發生爭吵，隨後雙方用拳腳互毆，致5人（3男2女）不同程度受傷。目前，遵化市公安局已受理此案，王某等8名違法嫌疑人已到案，1人正在全力抓捕中。

警方通報出爐後，「唐山打架事件8名違法嫌疑人已到案」也立刻登上微博熱搜冠軍，陸媒才跟進報導。

許多大陸網友質疑為何又是唐山，嘲諷當地的雷霆行動這麼快就「過期」，又發生「風暴」。網友們紛紛在微博相關新聞討論串留言，要求儘速公布此前唐山打人案的真相。

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