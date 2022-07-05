高雄「愛心老師」曲棍球施暴！辱學生沒教養沒雞雞　教育局說話了

▲「愛心老師」持曲棍球跳殺打傷學生。（圖／家長提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓導師曾獲「愛心老師」殊榮，不過他卻遭家長指控，以曲棍球「跳殺」打學生，經教育團體調查後，發現蔡師暴力行徑不是第一次，不僅經常會對學生體罰施暴，還會辱罵學生、性霸凌。教育局表示，此案已由高市府府級霸凌調查小組成案處理調查中，教育局非常重視，重申校園霸凌事件零容忍。

教育局表示，學校於2022年4月23日獲知後即啟動處理程序，家長陳情指校內該名教師處理學生打架情事時，疑有不當管教行為，並且導致學生受傷，學校立即進行校安通報並通報社會局。教育局要求學校依高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法規定，於4月28日召開校園事件處理會議，進行該師疑似不當管教調查。

另疑涉霸凌部分，教育局於4月27日獲報後，已提報市府成立府級調查小組，並責請學校依校園霸凌防治準則規定，於4月29日召開防制校園霸凌因應小組會議，就該師疑有霸凌情事，進行調查程序並調離現職。目前已初步完成調查，正撰寫調查報告中。

教育局指出，目前該師疑涉不當管教與霸凌案件，調查皆持續進行中；教育局強調如查明屬實將依法懲處，同時持續追究責任，也將對學生後續加強關懷、輔導措施。

▲「愛心老師」持曲棍球打傷學生，事後傳訊向家長道歉，但隔天又調侃學生。（圖／家長提供）

這起案件起要追溯至今年4月，鳳山區一所國中體育班蔡姓導師聽到學生發現肢體衝突，便拿著曲棍球衝進教室，當時，A生和B生互打一拳後，情緒已經緩和，A生坐在座位，B生正在用餐。蔡老師一進教室，先用曲棍球棒敲打餐車，大聲喝斥：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」接著站上椅子，以曲棍球棒「跳殺」A生背部，再打B生頭部，接著又回頭打A生的背。

當天蔡老師要求學生以「和同學打架」為由通知家長到校，並對家長謊稱：「學生扭打在一起，為了強行分開才不慎打傷」，隻字不提自己的暴力攻擊。當晚放學後，A生家長才得知真相，之後發LINE詢問，蔡老師才坦承：「抱歉…我今天聽到他們在教室打架打很兇，所以失控了！」甚至隔天還傳訊給家長稱：「我今天有跟A生和B生道歉了…因為自己的處理不當造成他們的傷害，A生有表達他的委屈。」

▲「愛心老師」持曲棍球打傷學生後，又調侃學生：「原來我打這麼重喔」，氣的家長帶小孩去驗傷。（圖／家長提供）

家長後來才發現，蔡老師所謂的道歉，竟然是先在早上擅自掀開A生衣服、查看傷勢，並調侃A生：「原來我打了你兩下哦～」中午又欺騙A生：「你媽媽在學務處幫你辦轉學，你快去！」等A生趕到學務處發現空無一人、回到教室後，又訕笑：「我是跟你開玩笑的！」並要求A生再將衣服掀開、露出兩道傷痕，繼續嘲諷：「原來我打這麼重喔～」家長忍無可忍，不得不向學校提出申訴。

案件經人本教育基金會調查後，發現蔡老師長期對學生進行體罰、施暴，包括以曲棍球棒打學生手心、掐著學生脖子並大力推頭撞黑板，黑板因此凹一個洞、波比跳500下、青蛙跳操場2圈。此外，蔡師還經常沒來由地辱罵「沒救了」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」。也對學生性霸凌：「你沒有雞雞哦？」；調侃請假就醫的學生：「打手槍破皮」。

人本調查，蔡師在2010年就被爆出打學生耳光、扣發比賽獎金事件；過去10年，也常對學生體罰、羞辱，導致班上常有大量學生被逼著轉學，但蔡師卻在2018年或高雄市教育會推選為「愛心教師」，這十分的荒謬。

▼家長控訴小孩遭導師打，地方議員關切、甚至未經他同意便到教育局表示要撤案。（圖／家長提供）