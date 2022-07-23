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朴槿惠遇襲維安2秒築起「人肉防彈牆」！　日媒：安倍警衛反應太慢

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良慘遭兇嫌山上徹也開槍刺殺身亡，外界普遍認為警視廳出動的維安人員缺乏「臨機應變」的能力，日媒在報導時便舉南韓、美國等其他民主國家為例，指出南韓前總統朴槿惠遭人丟燒酒瓶攻擊時，維安團隊僅在2秒內就形成一道又一道的防護網。

根據韓媒《中央日報》，日媒《讀賣新聞》今（23）日在報導中檢討日本國內對於國家元首維安的「不重視」，報導舉與日本隔著海峽相望的南韓為例，朴槿惠今年3月從首爾三星醫院出院後便返回位於大邱市達城郡的新家，當她抵達住處向外界發表演說時，突然有民眾向朴槿惠丟擲燒酒瓶。

《讀賣新聞》在報導指出，「當燒酒瓶被民眾從手中丟出的瞬間，十幾名維安人員便在2至3秒內迅速奔跑動作......（中略），一層又一層將朴槿惠緊密包圍，形成一道防彈包圍網，與前首相安倍晉三慘遭槍擊的事件形成強烈對比。」

▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

▲40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

兇嫌山上徹也第一槍、第二槍之間相隔3秒，顯示維安人員其實有3秒的時間做應對，然而安倍晉三最終卻死於兇嫌的第二槍。

報導分析，「維安人員的最主要工作並非逮捕兇嫌，而是應該確保被保護者的安全，第2、第3波攻擊從何處來根本無法事前得知，因此若爆發特殊事件，最優先的工作應該是掩蓋被保護者、或是讓被保護者趴下，以求保住其性命。」

對於現任、或是前任國家元首的維安工作，該則報導首先舉南韓為例，表示南韓總統的維安體制約有400名人力，負責保護總統、總統家人的安全，即便任期結束，最長在15年的時間以內，國家元首在卸任後仍可獲得與在任時期相當的維安人力。

而在美國，數千名穿著便服的工作人員負責特殊任務，在總統演講現場設置金屬探測器，甚至在戶外安排狙擊手應對突發狀況。

報導最後指出，「與這些國家（南韓、美國）相比，日本對於國家元首的維安體制著實令人感到不安，雖然在日本以警視廳SP（特勤，要人警護官）為中心，負責總理、內閣幕僚、政黨幹部的維安工作，但數量只不過是200至300人，若前往外縣市為選舉活動造勢，則平常負責其他事物的當地警察便被安排進行維安工作。」

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