開放的前奏！日本踩線首發團25人7／31來台　4天行程曝光

▲日本踩線首發團來台將到基隆正濱漁港彩色屋。（圖／東購提供）

記者李姿慧／台北報導

國境即將逐步開放，為迎接國境入境旅客，觀光局已向指揮中心提案日本踩線首發團來台免隔離專案計畫，邀日本25人觀光團7月31日訪台踩線4天，比照商務泡泡方式來台免隔離，預計走訪基隆正濱漁港、和平島並搭雙層觀光巴士遊玩北市。

觀光局邀請日本業者來台踩線首發團7月31日要來了，觀光局表示，首發團25人多是日本旅遊業者，實際來台4天，第一天搭下午班機來台，一般商務客入境檢疫要3+4，該踩線首發團申請專案免隔離，因此首日入境要先作PCR，等結果出來才可開始活動，由於PCR結果出來已經是晚上，因此將直接入住飯店，第一晚會入住桃園南方莊園，方便日本踩線團也順便考察台日高峰會場地。

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觀光局表示，第二天行程安排主要以能淨空為主，不能直接與民眾接觸，因此規劃先去基隆正濱漁港和彩色屋打卡熱點，該景點不可下車，之後會拉到和平島，當天和平島會有一區會淨空，避免踩線團與民眾接觸，過程全程都要佩戴口罩，之後還會到日方指定景點日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的吳服店舊址，當晚入住台北晶華酒店。

第三天，則規劃台北市導覽，除了會去免稅店外，還將搭台北雙層觀光巴士導覽市區和台北101，導覽過程不下車，下午規劃到台北喜來登飯店跟台灣旅遊業者交流產品；第四天也就是8月3日上午將搭早班機返回日本。

觀光局表示，日本首發踩線團來台之後，因應疫後旅遊模式與旅客喜好改變，後續也規畫邀請其他考察團實地踩線推廣疫後新旅遊行程，宣導台灣安全旅遊，預估邀請全球1,000名外賓。

觀光局長張錫聰表示，日本來台商務踩線團會有免隔離專案申請，台日觀光論壇也是一樣，都要事先擬定防疫計畫，透過計劃落實，等於是商務泡泡的方式，雖然免隔離，但PCR檢測和動線仍有相關規劃，踩線無法跟民眾直接接觸，防疫計畫有其限制，指揮中心同意就會實施，8月底和9月初台日高峰會也會走專案。