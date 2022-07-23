　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放的前奏！日本踩線首發團25人7／31來台　4天行程曝光

▲九份老街,十分老街,正濱漁港彩色屋,老爺酒店。（圖／東購提供）

▲日本踩線首發團來台將到基隆正濱漁港彩色屋。（圖／東購提供）

記者李姿慧／台北報導

國境即將逐步開放，為迎接國境入境旅客，觀光局已向指揮中心提案日本踩線首發團來台免隔離專案計畫，邀日本25人觀光團7月31日訪台踩線4天，比照商務泡泡方式來台免隔離，預計走訪基隆正濱漁港、和平島並搭雙層觀光巴士遊玩北市。

觀光局邀請日本業者來台踩線首發團7月31日要來了，觀光局表示，首發團25人多是日本旅遊業者，實際來台4天，第一天搭下午班機來台，一般商務客入境檢疫要3+4，該踩線首發團申請專案免隔離，因此首日入境要先作PCR，等結果出來才可開始活動，由於PCR結果出來已經是晚上，因此將直接入住飯店，第一晚會入住桃園南方莊園，方便日本踩線團也順便考察台日高峰會場地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局表示，第二天行程安排主要以能淨空為主，不能直接與民眾接觸，因此規劃先去基隆正濱漁港和彩色屋打卡熱點，該景點不可下車，之後會拉到和平島，當天和平島會有一區會淨空，避免踩線團與民眾接觸，過程全程都要佩戴口罩，之後還會到日方指定景點日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的吳服店舊址，當晚入住台北晶華酒店。

第三天，則規劃台北市導覽，除了會去免稅店外，還將搭台北雙層觀光巴士導覽市區和台北101，導覽過程不下車，下午規劃到台北喜來登飯店跟台灣旅遊業者交流產品；第四天也就是8月3日上午將搭早班機返回日本。

觀光局表示，日本首發踩線團來台之後，因應疫後旅遊模式與旅客喜好改變，後續也規畫邀請其他考察團實地踩線推廣疫後新旅遊行程，宣導台灣安全旅遊，預估邀請全球1,000名外賓。

觀光局長張錫聰表示，日本來台商務踩線團會有免隔離專案申請，台日觀光論壇也是一樣，都要事先擬定防疫計畫，透過計劃落實，等於是商務泡泡的方式，雖然免隔離，但PCR檢測和動線仍有相關規劃，踩線無法跟民眾直接接觸，防疫計畫有其限制，指揮中心同意就會實施，8月底和9月初台日高峰會也會走專案。

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／16歲少女騎BWS出事了！　車速過快撞車命危
日本踩線首發團25人來台　4天行程曝光
她「罩杯從D→F」撐破襯衫扣！　自摸揪出原因
快訊／日本確診首破「20萬大關」！　BA.5煞不住
快訊／國1北上96K火燒車！　濃煙狂竄擋視線...回堵3公里
快訊／李洋、王齊麟直落二擊敗大馬組合　闖進決賽
台中火車站門壞半年沒修！　「1動作」秒升級裝置藝術
美魔女接種2劑高端下半身癱瘓　她提救濟獲賠崩潰：腳只值10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12億打造！新竹球場「恐怖2畫面」網驚呆：狗啃品質，把錢吐出來

破解燒腦基因知識　台科大設計擬人化圖文敘事「學習好輕鬆」

開放的前奏！日本踩線首發團25人7／31來台　4天行程曝光

獨／龜頭成龜殼！少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都是垢」小心斷根

美腿如17歲！奔5女星曝「自虐日常」網跪了　她學1招驚：有用

熱到崩潰！7千人衝馬拉灣...疫情以來新高　劍湖山遊客成長3倍

台東+261！衛生局呼籲幼童儘早完成疫苗接種

台中火車站門壞半年沒修！「1動作」秒升級裝置藝術　網讚嘆：神作

屏東縣+724！籲長者接種第4劑　衛生局：少5成死亡率

新竹球場噴12億「卻見這一幕」　球迷傻眼！網喊抱歉：沒市長

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

12億打造！新竹球場「恐怖2畫面」網驚呆：狗啃品質，把錢吐出來

破解燒腦基因知識　台科大設計擬人化圖文敘事「學習好輕鬆」

開放的前奏！日本踩線首發團25人7／31來台　4天行程曝光

獨／龜頭成龜殼！少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都是垢」小心斷根

美腿如17歲！奔5女星曝「自虐日常」網跪了　她學1招驚：有用

熱到崩潰！7千人衝馬拉灣...疫情以來新高　劍湖山遊客成長3倍

台東+261！衛生局呼籲幼童儘早完成疫苗接種

台中火車站門壞半年沒修！「1動作」秒升級裝置藝術　網讚嘆：神作

屏東縣+724！籲長者接種第4劑　衛生局：少5成死亡率

新竹球場噴12億「卻見這一幕」　球迷傻眼！網喊抱歉：沒市長

12億打造！新竹球場「恐怖2畫面」網驚呆：狗啃品質，把錢吐出來

國家科學及技術委員會27日揭牌　吳政忠可望接掌主委

麟洋配首闖台北賽決賽　盼打出氣勢幫隊友「復仇」拼本季首冠

陸衛健委：本土疫情多點散發　防控形勢嚴峻複雜

小孩寫暑假作業旁邊多一箱「毛毛監視器」　一分心就被瞪笑翻網

孫生結婚進度曝光！女友做這件事惹怒他：像爸爸一樣

破解燒腦基因知識　台科大設計擬人化圖文敘事「學習好輕鬆」

國1北上96K火燒車！自小客內線突起火　濃煙狂竄車頭全毀畫面曝

16歲少女偷騎「把妹神器」車速過快撞車命危　急救後恢復心跳

周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：新北人真要這麼卑微嗎？

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

特斯拉1設計險奪命！車友驚：林志穎超好運

星宇航空飛機維護中心砸20億　張國煒臉書槓酸民超霸氣

婆婆住院請看護　狂怨媳婦不孝！她1句話回擊

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

大暑記得睡午覺！　3生肖健康當心出狀況「禁忌一次看」

好市多特價「背後套路」被揪出　會員驚喊有感

全台燒成紅番薯！唯獨「新竹最涼」原因曝

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

更多熱門

相關新聞

日媒：暗殺安倍嫌犯將接受精神評估

日媒：暗殺安倍嫌犯將接受精神評估

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良助選時，遭41歲的失業嫌犯山上徹也以自製手槍從背後攻擊，導致安倍受重傷後不治身亡。日媒23日指出，奈良法院已批准關押山上徹也，並要求其接受精神病學評估，直至今年11月底。

日本「夢幻天空小方塊」爆紅

日本「夢幻天空小方塊」爆紅

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

高雄國際旅展登場！金門「3天2夜機+酒」5千有找

高雄國際旅展登場！金門「3天2夜機+酒」5千有找

關鍵字：

日本踩線首發731

讀者迴響

熱門新聞

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

林志穎大哥鬆口「全家只有一個疑問」

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面