台中火車站門壞半年沒修！「1動作」秒升級裝置藝術　網讚嘆：神作

▲台鐵台中站鐵捲門故障半年未修好，民眾索性將其升格成「裝置藝術」，作品命名「延宕的修復」。（圖／民眾授權提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台中站鐵門故障，門上貼著「故障維修中」，未料修了半年都沒動靜，讓民眾受不了，直接將故障待修鐵門升格成裝置藝術，貼上作品名「延宕的修復」，讓網友笑瘋稱：「直接省下來不用修」、「神作」。台鐵則表示，目前已著手招標，可於9月修復。

台鐵桃園車站冷氣故障超過1年，今年籌措到經費完成招標，未料修復換新卻要200天，引發爭議；如今又傳出台鐵台中站鐵門故障，門上貼著「鐵捲門故障維修中，請勿靠近」，未料這一拖就是半年。

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有民眾受不了，直接將該故障鐵捲門升格成「裝置藝術」，該民眾更幽默的在故障鐵門上貼上作品名「延宕的修復」，還註明作品材料是「複合媒材」，並將照片PO上臉書，貼文指出「這門修了快半年都沒動靜，總算在今天升格為裝置藝術了」。網友笑瘋直呼想去朝聖，數千人按讚。

▲▼台鐵台中站鐵捲門故障半年未修好，民眾索性將其升格成「裝置藝術」，作品命名「延宕的修復」。（圖／民眾授權提供）※點圖放大

網友笑稱根本「台中打卡藝術新地標」、「太好笑，直接省下來不用修」、「地上也要貼最佳拍照點」、「神作」、「台中果然充滿文化氣息」。據悉，該裝置藝術「展期僅維持3小時」，作品名牌已被台中站務員清除。

台鐵局表示，台中站防火鐵捲門原係鐵道局設計建置，今年2月故障後，台中站即聯繫原建置廠商修繕，但因無零件導致修復未果，且連絡鐵道局亦無法協助修復。

台鐵指出，因防火門事關消防規定，重新購置需通過審查，台中站旋與市府都發、消防、建管等相關單位會勘，並委託建築師更換設計，送審新規劃設計之防火鐵捲門，規劃將西側原有鐵捲門全數更換，避免類似狀況再發生。

台鐵局強調，該案台鐵局刻正進行新設計送審核備，並同步展開預算編列，若招標過程順利，應可以於9月修復。