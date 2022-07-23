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首套國造「異物入侵軌道可自動剎車」　台鐵15處路段明年底前裝設

▲▼台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，明年底前陸續裝設。（圖／台鐵提供）

▲台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，近日密集測試成功。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日，一輛邊坡工程違規施工的工程車翻落至軌道，台鐵408次太魯閣號剎車不及撞上嚴重出軌，奪走49條人命，台鐵攜手高雄科技大學研發首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，有異物入侵軌道，列車將可自動剎車，近日密集測試成功，預計未來將有15處高風險路段明年底前將陸續裝置TSR。

台鐵局表示，由高雄科技大學設計開發，台鐵局配合裝置，第一套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，於7月21日跨22日在北迴線51公里+ 170~500公尺處進行首次實車測試，過程順利成功。TSR可由不同感測裝置啓動，透過軌道下方地上感應子，發送訊號至車上的ATP或ATC(列車控制系統)，讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級。

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▲▼台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，明年底前陸續裝設。（圖／台鐵提供）

▲台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，近日首度測試成功。（圖／台鐵提供）

台鐵局局長杜微7月21日深夜也前往花蓮站與高科大教授張簡嘉壬等人視察測試情況，經過多次不同車速實測，TSR均能有效將列車煞停，測試持續進行至清晨5點才結束，成果十分豐碩。杜微表示，未來國造TSR完成鑑測後，即可搭配車輛入侵、落石告警、平交道偵測等系統，甚至用於臨軌工程工地，大幅提升台鐵行車運轉安全。

據悉，昨天為TSR系統首度測試，採手動方式啟動路線告警系統，模擬異物入侵路線後，列車即便在高速120公里時速下，仍可成功啟動自動剎車功能並順利煞停。

▲▼台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，明年底前陸續裝設。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，明年底前陸續裝設。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵首套國造軌道臨時速度限制系統(TSR)，明年底前陸續裝設。（圖／台鐵提供）

太魯閣號事故後，台鐵盤點38處高風險路段，規劃設置車輛入侵阻隔和告警系統，其中有15處將裝設TSR，未來只要有異物入侵路線，附近列車將可自動剎車，該計畫呈核後規劃1年時間裝設，初估明年底前將可陸續裝設。

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國造TSR軌道臨時速度限制系統自動剎車台鐵

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