他揭龍山寺陳情男之謎　「三審定讞是要參選人怎處理？」

▲民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜龍山寺遭民眾陳國榮抗議。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺時，遭民眾陳國榮衝上前陳情，事後陳國榮被發現也曾向立法委員蔣萬安、台北市長柯文哲等人陳情。財經專家徐嶔煌22日於臉書發文指出，陳國榮陳情的案件早已三審定讞，不管是台北市長參選人或立法委員都難以處理。

徐嶔煌表示，陳國榮要討的本體根本不是2018年的「0206期貨選擇權事件」。之所以與0206事件有關，是因為陳國榮表示他老婆帳戶在0206中也輸了幾十萬。

陳國榮本人陳情的案件為2011年8月8日的4筆沖銷，因帳戶保證金不足，因此被強制沖銷。當時是因為「美國主權評等調降」，導致期貨市場行情巨幅下滑，但陳國榮主張日盛期貨是違法沖銷，因此他的求償對象是期貨商日盛期貨，共求償1億942萬8727元。

後續刑事司法過程為2012年陳國榮提告地檢署營業員等人詐欺不起訴、2013年陳國榮不服上訴高檢署聲請再議駁回。向日盛期貨的求償則在2015年台北簡易庭駁回，後續2016年台北地方法院、2018年高等法院、2020年最高法院皆依序駁回上訴。徐嶔煌說，「司法三審定讞的案子要立法委員跟台北市長參選人怎麼處理，真是天知道」。

▼陳時中21日前往台北保安宮參香祈福，陳國榮再度陳情。（資料照／記者黃克翔攝）

