斬首行動一定在台北！黃珊珊視察防空避難演練　籲民做好準備

▲黃珊珊出席台北市信義區111年度萬安演習廣居里防空避難處所演練。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊22日下午前往信義區廣居里，視察防空避難處所演練。她提到，這2年大家看到國際狀況一直很擔心，若沒有演練的話，市民會沒辦法應變，因此先盤點防空避難室的數量，接著就要做實地演練；黃說，台北市是首都、是中央機關所在地，「如果真的要發生什麼斬首行動，一定會以台北為目標」，因此北市府比誰都更緊張。

黃珊珊說，這2、3年北市府都在盤點相關防空避難室的數量，台北市算起來可以遠超過人口數，像今天這個場域，依原來規格數量可以到1萬人，也就是說台北市的防空避難室是足夠的，「只是民眾突然之間要去哪裡找或到哪裡避難，台灣多年來都沒有演練過；或是說萬安演習大家都知道要停下來，但不知道要去那裡做避難」。

黃珊珊表示，這2年大家看到國際狀況一直很擔心，所以市長認為都沒有演練的話，市民將來會沒有辦法應變，所以要求先盤點，標示做清楚、APP要上，之後就要做實地演練，所以這次萬安演習我們就要求擴大規模，做實體演練，不是單純停下來，停下來要到哪裡？

黃珊珊也提到，剛剛做演練才知道，原來不是只有把眼、耳遮蔽，嘴巴也要張開，這就是一個很重要的知識，如果真的發生空襲警報，這個事情可以保命，所以還是要做一些宣導。各區里幹事都做過相關訓練，在下去就是怎麼訓練志工，由志工來訓練民眾。

媒體問到，市長柯文哲常說民進黨用嘴巴喊抗中保台，這次演習擴大舉辦，是要跟中央宣示？黃珊珊說，這個事情已經準備2年多，就是一個地方政府該做的事，過去當議員的時候也都知道哪裡有防空避難室，大部分可能都被占用或是沒有清出來、沒有標示，這件事情是地方政府該做的事情，沒有要跟誰比較。如果沒有做好準備，發生事情的時候怎麼辦？

黃珊珊也分享，小時候爸爸是警察，家就住在防空洞旁邊，所以小時候印象就是常常要演習，然後常常就要躲到防空洞，但長大後大家也可以了解，應該都有這經驗，「長年以來我們有演練但沒有很務實地去處理」。

黃珊珊說，台北市是一個人口密集的地方，萬一真的發生空襲，而且這裡是首都，這裡有中央政府所在地，萬一真的空襲的時候台北市應該是第一個，所以這是市府為什麼會比其他城市更緊張的原因，「如果真的要發生什麼斬首行動，一定會以台北為目標」，我們不是在針對什麼事情，而是平常就要準備。

黃珊珊說，台北市有這麼多的防空避難室沒有做過完整清點，清點完成後就應該讓市民知道，發生事情可以做哪些應變，比如一斷電大家都是鳥獸散，很不好，應該要很安定的度過這段時間，讓市民知道要去哪裡、不會慌亂。

黃珊珊表示，就像防疫的時候，大家一開始很慌亂，所以平常做好準備就不會慌亂，自己知道要到隔壁那棟的地下室去避難，讓民眾平常就有居安思危的習慣，真的發生事情的時候才不會慌亂、不戰而降，「平常做好準備，像烏克蘭要躲這麼久，我覺得這都是我們要居安思危，看著別人經驗，要去做警惕，當然最好不要發生，若發生我們也做好準備」。