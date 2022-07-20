中部萬安演習7／26登場　人車管制不配合者最高罰15萬

▲萬安45號演習將於26日登場。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中部地區「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習」訂於7月26日（星期二）13時30分至14時舉行，有別於去年因防疫考輛而不進行人車管制，本次演習實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及防空警報發放；南投縣警局提醒民眾，防空警報發放後，行駛之車輛應立即靠邊停放、行人就近疏散，並配合警察及民防人員指（引）導，逕行疏散避難。

縣警局表示，演習時台鐵、高鐵及捷運各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導，實施疏散及避難；演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制，另行駛高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

▲萬安45號演習中部（南投縣）地區定於7月26日實施。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局呼籲民眾配合演習，當日警報發放時，各公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者）緊閉門窗（簾）、關閉室內燈源、避免人員進出，並配合交通管制作為；如不配合警察及民防人員指（引）導進行疏散避難或違反相關管制規定者，可依《民防法》第21條及第25條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

縣警局指出，本次演習除發放警報，國防部也以「空中威脅告警系統」分別發送演習開始及結束之手機簡訊，通知國人演習資訊；民眾可利用警政署「警政服務App-防空疏散避難專區（QR Code）」、「南投縣政府警察局資訊網-防空疏散避難、全民國防手冊（連結網址）」等多元查詢與運用。