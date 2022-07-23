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肚痛衝廁所解放！　實習空姐低頭見「生出2隻小腳」驚覺懷孕

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲露西瓊絲腹痛到廁所準備解放，沒想到是生下一名女嬰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國22歲實習空姐露西瓊絲（Lucy Jones）今年3月時難忍腹痛，趕緊到廁所準備解放，沒想到卻突然聽到怪聲，往下一看驚覺下體伸出2隻嬰兒小腳，驚覺自己原來是懷孕分娩，生下一名女嬰。

綜合紐約郵報等報導，露西瓊絲其實先前就有腹部悶痛的狀況，原因不明，但因月經仍有報到，以為自己只是經痛，平時也有服用避孕藥的習慣。某日夜裡，她突然感覺背部、腹部疼痛，但月經就快要來，就沒有特別留意。

沒想到隔日，當她肚子痛到廁所準備解放時，突然聽到怪聲，往下一看驚覺下體伸出2隻嬰兒小腳。眼前這一幕讓她感到相當震驚，趕緊用毛巾把孩子包起來放在廚房水槽，把爸媽叫來、也叫了救護車，「在看到馬桶內的小孩子之前，我根本不知道自己懷孕」。

露西瓊絲透露，她每週工時約70個小時，腹部幾乎沒有隆起，甚至孩子出生的前幾週順利通過「適合飛行」的檢查，2次驗孕結果均是陰性。在9個月懷孕期間，她也經常上健身房，外出喝酒玩樂。

儘管孩子來得突然，但露西瓊絲也欣然接受母親的新身分，目前女兒露比（Ruby）已經4個月大，「我覺得我已經適應了做母親的生活，希望不會再有什麼意外，就像我爸所說，如果未來還有更多孩子，麻煩至少提前9個月通知」。

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