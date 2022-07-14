懷孕5週　曝「1原因」想隱瞞婆家！人妻狂嘆：怎麼搪塞

▲一名孕媽咪至Dcard詢問「如何完美隱瞞懷孕？」（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

許多準媽媽懷孕後，為了胎兒健康會更注意身體，也會煩惱什麼時間點公開消息比較好。Dcard一篇「#懷孕 如何完美隱瞞懷孕」為題的文章，在網路上掀起一片討論，網友們紛紛給出不同的解決辦法與意見。

原PO在Dcard發文，說她目前懷了第三胎，已經五週左右，過一陣子要跟婆家人出去玩一週，但她其實不想讓婆家發現有孕的事情，只是一想到要定時補充營養品，還可能會有孕吐反應，就覺得很難隱瞞，所以想請教其他人，是否有什麼解決辦法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，她才娓娓道來，不想讓婆家這麼早知道是有3原因。第1是不想失去自由，她一想到懷前兩胎時，不僅飲食被控制，行動也受限，就覺得很困擾。第2點則是性別問題，因為老大、老二都是女兒，她擔心婆家會一直問三寶的性別。最後，她打算確定性別後，才主動報備懷孕的事情，「雖然一定會被罵，但我寧願晚講，也不想提早說，被『強制關心』。」

▲Dcard原文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們立馬留言建議，「直接取消不要去，用各種理由取消就對了」、「說有接觸到確診者，保護其他人的健康，這次就不去了」、「將保健品說是維他命C，疫情加強免疫力」、「分在兩個長得一模一樣藥盒裡，備兩個版本，一盒維他命C、一盒葉酸」。

除此之外，也有網友提出疑問，「總不可能24小時都在一起吧？覺得這（吃營養品）應該不難呀！」原PO隨後也在底下回應，「應該跟24小時都在一起沒兩樣，因為我先生沒有要去，只有我跟兩個小孩跟著去。」也有人則是提醒她，「先生沒有去，妳一個人帶兩個小孩跟他們去，好佩服妳呀！不過初期還是要小心點。」