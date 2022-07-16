媳婦懷孕被逼吃「雞睪丸」崩潰！　婆婆管1事…連小姑也受不了

▲原PO懷孕後一直被逼吃雞睪丸。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

嫁進夫家之後要如何和公婆相處，是讓不少媳婦頭痛的問題。一名人妻指出，婆婆很愛插手大小事，不僅強迫她吃不喜歡吃的食材，住月子中心的天數也要干涉，就連小姑私底下也在抱怨，她不禁崩潰表示「為什麼要管我做啥決定，想要自由自在的好難啊」。PO文曝光後掀起網友熱議。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她懷孕之後，每次回婆婆家都被強迫吃雞睪丸，就算故意沒吃完，對方還是會一直煮，還問說「有沒有吃」，每次吃飯都要看對方的臉色，不能隨心所欲的夾想吃的食物，「懷孕就夠難受了，還要吃不喜歡的真的很噁心」，且口味都很重，即使想要幫忙弄淡也會被阻止，讓她很無奈。

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▲婆婆煮的菜不合原PO的口味。（示意圖／CFP）

原PO表示，本來打算和老公一起付月子中心的錢，但婆婆也會來干涉入住的天數，「明明就沒花她的錢，為什麼還要在意她感受，媳婦不給婆婆坐月子，會讓婆婆很沒面子嗎？」她透露就連小姑私底下也抱怨，其實很想要去住月子中心，但同樣被阻止，還要被逼吃不喜歡的食物。

原PO也說，現在小孩還沒出生，婆婆就已經插手到育嬰假的問題，認為既然有錢可領，為何要找到保母就回去上班，但她表示雖然有8成薪水可以拿，可是生活上還是會有金錢的壓力，不禁感嘆「結了婚，娘家沒再管我了，反倒是多了公婆在管事」，且不管做什麼決定都要被限制，還要顧及對方的感受，崩潰地說「尊重別人的決定有這麼難嗎」。

不少人看到後紛紛留言表示，「趕緊找機會翻臉黑化，讓她不敢惹妳」、「不喜歡的事情一定要說出來，管她是誰，自己開心擺第一，不必在意巫婆的感受 ，因為她不會因為你在意她的感受而感激你」、「妳有把自己想法和規劃跟婆婆講嗎？不喜歡吃就直說，堅持不夾她能再逼妳嗎？很多婆婆就愛自以為是的關注媳婦，妳就不要順她啊，妥協會讓自己氣得要死」、「妳就吐給她看，這樣應該可以吧」。