林志穎自撞！特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

▲林志穎駕駛特斯拉自撞起火燃燒。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

記者崔子柔／綜合報導

林志穎昨（22）日駕駛特斯拉載著兒子自撞分隔島，車輛隨即引起大火，所幸父子倆均被救出。根據美國CNBC

今年1月報導指出，電動車起火的機率低，不過一旦起火就得花費比傳統車火災更大功夫，用水量甚至達40倍之多。

▲加州一輛特斯拉Model S於在車禍中毀損，停在廢車場排定報廢突然自燃。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）



報導引述研究指出，電動車起火的機率僅0.03%，但因為車內配備的鋰電池會讓火燒得更熱、更快，所以一旦起火就會更難撲滅，而且即使已控制火勢，電池仍可能在數小時或數天後再度燃起，成為消防部門的新難題。

▲▼滅火過程中車輛不斷復燃。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）



美國一輛特斯拉Tesla Model S在2021年4月撞擊後起火，共出動8名消防員耗時7小時才撲滅，用了10萬公升的水。

美國南部奧斯汀（Austin）一輛特斯拉Tesla Model X在2021年8月起火，消防員指出，用水量高達傳統車火災的40倍。

美國薩克拉門托大都會地區消防局今年6月處理的一件特斯拉起火案中，該輛特斯拉送到報廢場放置後突然起火，火勢撲滅又不斷復燃，就算將滅火物質塞進電池艙，仍會因為餘溫重新燃燒，最後挖出一個坑將車輛放入並用水淹沒，才成功讓火勢撲滅。