　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區萬壽路二段6月28日上午發生一起死亡車禍，一名年僅21歲的簡姓騎士紅燈起步短短19秒，即遭一輛堆高機的「攔路牙叉」狠狠斷頸，當場失去生命跡象，經送往林口長庚搶救後，最終仍於當晚宣告不治死亡。死者姊姊在臉書社團公布弟弟「第一視角」的行車紀錄器畫面，悲訴「弟弟招魂、頭七都叫不回來，肯定有許多的不甘心，所以我決定站出來將事實真相還原，還他一個公道！」

行車紀錄器畫面拍下，簡姓騎士當時在萬壽路二段、三民路口停等紅燈，不料起步後短短19秒，即遭堆高機「攔路牙叉」奪命。當時該輛堆高機面朝車道，且牙叉高懸半空，簡男撞上後當場斷頸，整輛機車失去控制滑往右側，撞上路旁變電箱後才重重倒地。

▲▼桃園21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角。（圖／家屬提供）

▲簡男起步19秒即遭高懸半空的堆高機牙叉斷頸。（圖／家屬提供）

事故發生當下，正好有休假的消防員經過，見簡男傷勢嚴重不斷出血，且已沒有意識、失去生命跡象，當下立即協助急救並送醫。救護人員初步檢視，簡男頸動脈破裂，頸部重創、幾乎斷折，經緊急送往林口長庚醫院搶救後，仍因傷勢過重，於28日晚間6時許宣告不治。

死者姊姊姊姊表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的一時疏忽、貪圖方便，造成了家人終身的遺憾，「媽媽要一輩子活在喪子之痛中，然而肇事者卻連一句道歉、慰問都沒有，家人還要承受網路上酸言酸語的輿論，弟弟生前向來愛打抱不平，一定不能接受被誤解，所以招魂、頭七都叫不回來，肯定有許多的不甘心，所以我決定站出來將事實真相還原，還弟弟一個公道！」

姊姊說，弟弟從小獨立乖巧、成績優異，是很優秀的孩子，假日都會到市場幫忙，分擔媽媽辛勞，上了大學也半工半讀減輕家裡壓力，學校才剛放暑假，就到銀行投履歷，當天是要前往銀行面試，「不曾想過會在途中遭遇死劫……。」

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場旁，閃避不及撞上正在卸貨的堆高機貨叉，當場昏迷傷重，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲簡男遭斷頸後向前滑行約20公尺，撞上變電箱才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

令家屬無法接受的是，弟弟手術的這9小時，家人心急如焚，但肇事者人卻不見蹤影，姊姊控訴「一條人命在你們手上就這麼消失了，有沒有那麼一點良心？」6月29日凌晨家屬到交通隊做筆錄時，才終於見到肇事者，但對方在現場長達2小時的時間裡，連一句慰問、道歉都沒有，直到治喪期間，對方保險公司才打來詢問「現在有什麼想法？」肇事者本人也傳簡訊告知想上香，但家屬因太過傷痛，當場回絕。

姊姊質疑，對起重機公司來說這樣的事情是否已是常態？「在法律來看是過失致死罪，於家屬來看根本就是蓄意謀殺，明知堆高機不能上路、明知牙叉不能升起朝向道路，卻還要這麼做，是抱著什麼樣的心態這麼做？」

姊姊也提出4大疑點，當下起重公司準備要到頂興路，但為何卻在1公里外的萬壽路二段卸載堆高機？且還將堆高機卸載到外車道上，牙叉還升起暴露在中線車道？現場指揮人員將騎士往牙叉方向指引，為何無擺放三角錐或明顯告示牌提醒？駕駛有沒有堆高機駕照、事發後為何肇事者還要移動車禍現場？

姊姊嘆道，弟弟不會是最後一個受害者，事件過後堆高機依舊會在馬路上行駛，用路人、騎士的路權永遠不會被正視，希望社會大眾、司法可以重視這起事故，不要再讓悲劇重演。

桃園警方指出，初步研判整起事故大貨車與堆高機占用車道是事故主因，目前偵訊後已將陳姓大貨車司機(46歲)、以及張姓堆高機駕駛(41歲)分別依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

▼事故發生後，原本牙叉朝向車道的堆高機移動了位置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場附近時，因閃避不及撞上占用車道卸貨堆高機牙叉，頸部血流不止，送醫急救後仍因傷重不治，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場旁，因閃避不及撞上占用車道卸貨堆高機貨叉，當場昏迷傷重，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
快訊／大谷翔平「飆破生涯最速163」　10K超越野茂英雄紀錄
向太刪文「太多太多誤解」！　向佐持續神隱挨罵：算什麼男人
股癌、百靈果、九妹都喊他乾爹！　丘家第四代曝光
特斯拉車禍被瘋猜「自動駕駛惹禍」　她戳破唯一真相：幫緩緩
林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到50
21歲騎士起步19秒遭「牙叉」斷頸亡！　姊悲曝車禍第一視角

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

49死太魯閣號慘案辯論終結！檢方斥李義祥擺爛　全案11／11宣判

6歲女童手指卡洞洞椅拔不出爆痛　警消「1奇招」助脫困

打工換宿外國人端菜　辯「只是幫忙非員工」餐廳老闆挨罰15萬

遊客墾丁小灣戲水　遭不明海中生物咬傷...緊急送醫

毒販衝撞警車逃亡1天被逮！　躲西門町大樓...見警上門翻樓落跑

21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞影片曝　特斯拉迴轉後撞指示桿

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

49死太魯閣號慘案辯論終結！檢方斥李義祥擺爛　全案11／11宣判

6歲女童手指卡洞洞椅拔不出爆痛　警消「1奇招」助脫困

打工換宿外國人端菜　辯「只是幫忙非員工」餐廳老闆挨罰15萬

遊客墾丁小灣戲水　遭不明海中生物咬傷...緊急送醫

毒販衝撞警車逃亡1天被逮！　躲西門町大樓...見警上門翻樓落跑

21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

敲定了！立陶宛駐台辦事處9／12開館　可能設點位置曝光

男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

蘇貞昌不當榮譽主委送「軟釘子」？　林佳龍：他是我最大靠山

七夕想脫單來台南讓月老神助攻　黃偉哲力邀體驗台南浪漫老派約會

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

藥師「藏400多顆安眠藥」竟是迷姦用　女同事醒來全裸！驚覺失身

大谷翔平達10K超越野茂英雄紀錄　飆破大聯盟生涯最速163

從漢堡、排餐到義大利麵都供應　屋莎高雄店轉型日式洋食屋

回家見床包破洞「3嫌疑犯」裝無辜翻肚　媽嘆：第21個陣亡

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

社會熱門新聞

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

扛3支滅火器救出林志穎父子！桃捷工人還原現場

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

衰！美魔女遭同1人「離婚2次」　原因曝光

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞　救護車路過但無法停車救人

妻疑出軌離婚又要整碗捧去　夫狂刺

更多熱門

相關新聞

毒販衝撞警車逃亡！　見警上門竟還翻樓落跑

毒販衝撞警車逃亡！　見警上門竟還翻樓落跑

新北市新店警方21日下午1點多跨區到永和準備逮捕一名毒品通緝犯，沒想到通緝犯頑強抵抗，開車衝撞2台警用偵防車後逃逸。警方隨後也調閱沿線監視器，最終鎖定西門町漢中街的某大樓內，而涉案的43歲王姓男子見警察上門，還一度為躲避員警追緝，翻越窗戶，從11樓翻進10樓住戶後，遭民眾報警通報而被逮，隨後被員警依妨害公務與販賣毒品罪嫌送辦。

廚餘車撞迴轉小黃！它卡分隔島　滿車廚餘桶傾瀉畫面曝

廚餘車撞迴轉小黃！它卡分隔島　滿車廚餘桶傾瀉畫面曝

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

戴資穎30分鐘直落二晉級台北公開賽4強

戴資穎30分鐘直落二晉級台北公開賽4強

關鍵字：

桃園車禍堆高機牙叉影音

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面