21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區萬壽路二段6月28日上午發生一起死亡車禍，一名年僅21歲的簡姓騎士紅燈起步短短19秒，即遭一輛堆高機的「攔路牙叉」狠狠斷頸，當場失去生命跡象，經送往林口長庚搶救後，最終仍於當晚宣告不治死亡。死者姊姊在臉書社團公布弟弟「第一視角」的行車紀錄器畫面，悲訴「弟弟招魂、頭七都叫不回來，肯定有許多的不甘心，所以我決定站出來將事實真相還原，還他一個公道！」

行車紀錄器畫面拍下，簡姓騎士當時在萬壽路二段、三民路口停等紅燈，不料起步後短短19秒，即遭堆高機「攔路牙叉」奪命。當時該輛堆高機面朝車道，且牙叉高懸半空，簡男撞上後當場斷頸，整輛機車失去控制滑往右側，撞上路旁變電箱後才重重倒地。

▲簡男起步19秒即遭高懸半空的堆高機牙叉斷頸。（圖／家屬提供）

事故發生當下，正好有休假的消防員經過，見簡男傷勢嚴重不斷出血，且已沒有意識、失去生命跡象，當下立即協助急救並送醫。救護人員初步檢視，簡男頸動脈破裂，頸部重創、幾乎斷折，經緊急送往林口長庚醫院搶救後，仍因傷勢過重，於28日晚間6時許宣告不治。

死者姊姊姊姊表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的一時疏忽、貪圖方便，造成了家人終身的遺憾，「媽媽要一輩子活在喪子之痛中，然而肇事者卻連一句道歉、慰問都沒有，家人還要承受網路上酸言酸語的輿論，弟弟生前向來愛打抱不平，一定不能接受被誤解，所以招魂、頭七都叫不回來，肯定有許多的不甘心，所以我決定站出來將事實真相還原，還弟弟一個公道！」

姊姊說，弟弟從小獨立乖巧、成績優異，是很優秀的孩子，假日都會到市場幫忙，分擔媽媽辛勞，上了大學也半工半讀減輕家裡壓力，學校才剛放暑假，就到銀行投履歷，當天是要前往銀行面試，「不曾想過會在途中遭遇死劫……。」

▲簡男遭斷頸後向前滑行約20公尺，撞上變電箱才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

令家屬無法接受的是，弟弟手術的這9小時，家人心急如焚，但肇事者人卻不見蹤影，姊姊控訴「一條人命在你們手上就這麼消失了，有沒有那麼一點良心？」6月29日凌晨家屬到交通隊做筆錄時，才終於見到肇事者，但對方在現場長達2小時的時間裡，連一句慰問、道歉都沒有，直到治喪期間，對方保險公司才打來詢問「現在有什麼想法？」肇事者本人也傳簡訊告知想上香，但家屬因太過傷痛，當場回絕。

姊姊質疑，對起重機公司來說這樣的事情是否已是常態？「在法律來看是過失致死罪，於家屬來看根本就是蓄意謀殺，明知堆高機不能上路、明知牙叉不能升起朝向道路，卻還要這麼做，是抱著什麼樣的心態這麼做？」

姊姊也提出4大疑點，當下起重公司準備要到頂興路，但為何卻在1公里外的萬壽路二段卸載堆高機？且還將堆高機卸載到外車道上，牙叉還升起暴露在中線車道？現場指揮人員將騎士往牙叉方向指引，為何無擺放三角錐或明顯告示牌提醒？駕駛有沒有堆高機駕照、事發後為何肇事者還要移動車禍現場？

姊姊嘆道，弟弟不會是最後一個受害者，事件過後堆高機依舊會在馬路上行駛，用路人、騎士的路權永遠不會被正視，希望社會大眾、司法可以重視這起事故，不要再讓悲劇重演。

桃園警方指出，初步研判整起事故大貨車與堆高機占用車道是事故主因，目前偵訊後已將陳姓大貨車司機(46歲)、以及張姓堆高機駕駛(41歲)分別依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

▼事故發生後，原本牙叉朝向車道的堆高機移動了位置。（圖／記者沈繼昌翻攝）