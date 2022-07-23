討抱抱害死人！2男失衡從3樓摔下　1人慘死影片曝光

記者崔子柔／綜合報導

印度古吉拉特邦帕蘭普爾市（Palanpur）17日發生一場悲劇，兩名年輕男子在某建築物3樓走廊聊天，其中A男作勢要進行擁抱，沒想到B男失衡向後倒翻下圍牆，也將A男一同拉下墜樓，造成一死一傷。

根據印度《NEWS 18》報導，當天下午5時許原有三人在走廊上聊天，C男先行離開後，A男就上前擁抱坐在圍牆上的B男，B男出力拉了A男一下便往後倒，A男被拉扯後雙腳抬起，最後兩人失去平衡直接向後翻下墜樓。

▲▼兩男失衡從3樓圍牆摔下。（圖／翻攝自推特）



據了解，其中一名男子當場慘死，另一人則送醫搶救保住性命，但報導中並未透露死傷者資料。