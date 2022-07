火車開到橋上「爆炸狂燒」　乘客嚇壞跳河！她悚曝：以為會死

記者吳美依/綜合報導

美國麻州一列火車往南行駛,正要跨越達納大橋(Dana Bridge),經過米斯蒂克河(Mystic River)時,竟突然傳出爆炸巨響,車廂隨即燃燒起來。乘客們紛紛嚇得跳窗,一名女子甚至直接躍入河中、游泳逃生,當時也在車上的珍妮佛(Jennifer Thomson-Sullivan)回憶,「那一刻,我真的以為自己要死了。」

▲美國一列火車行經橋上突然起火,乘客嚇得跳河逃生。(圖/翻攝推特@tvnewzted、@RobWayTV)



CNN等外媒報導,本事件發生在21日上午7時左右,珍妮佛的座位在第一節車廂,「每個人都又叫又跳,你可以聞到燒焦的味道,然後出現煙霧及更多次爆炸。」當時,很多人試圖打開緊急疏散門,但卻沒有成功,其中一名男子踢破窗戶後,人們開始從窗戶逃生。最後,列車長開始請乘客回來,前往列車尾端等待,直到消防人員抵達。

CNN轄下新聞台WFXT指出,至少一名女性乘客跳入米斯蒂克河,儘管正在附近訓練的消防員迅速開船趕到,但她拒絕上船,只是收下救生衣,就游到岸邊自行離開。

NEW: Video shows Orange Line riders jumping out of windows after a train car caught on fire over the Mystic River.



The MBTA says a person even jumped from the bridge into the water. They declined medical attention. pic.twitter.com/xTdSWFlP2L