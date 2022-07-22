火車開到橋上「爆炸狂燒」　乘客嚇壞跳河！她悚曝：以為會死

記者吳美依／綜合報導

美國麻州一列火車往南行駛，正要跨越達納大橋（Dana Bridge），經過米斯蒂克河（Mystic River）時，竟突然傳出爆炸巨響，車廂隨即燃燒起來。乘客們紛紛嚇得跳窗，一名女子甚至直接躍入河中、游泳逃生，當時也在車上的珍妮佛（Jennifer Thomson-Sullivan）回憶，「那一刻，我真的以為自己要死了。」

▲美國一列火車行經橋上突然起火，乘客嚇得跳河逃生。（圖／翻攝推特@tvnewzted、@RobWayTV）



CNN等外媒報導，本事件發生在21日上午7時左右，珍妮佛的座位在第一節車廂，「每個人都又叫又跳，你可以聞到燒焦的味道，然後出現煙霧及更多次爆炸。」當時，很多人試圖打開緊急疏散門，但卻沒有成功，其中一名男子踢破窗戶後，人們開始從窗戶逃生。最後，列車長開始請乘客回來，前往列車尾端等待，直到消防人員抵達。

CNN轄下新聞台WFXT指出，至少一名女性乘客跳入米斯蒂克河，儘管正在附近訓練的消防員迅速開船趕到，但她拒絕上船，只是收下救生衣，就游到岸邊自行離開。

NEW: Video shows Orange Line riders jumping out of windows after a train car caught on fire over the Mystic River.



The MBTA says a person even jumped from the bridge into the water. They declined medical attention. pic.twitter.com/xTdSWFlP2L — Rob Way (@RobWayTV) July 21, 2022

麻薩諸塞灣交通局（MBTA）證實，這列橘線火車的車廂冒出火焰及煙霧後，約200名乘客在工作人員協助下疏散，「但第一節車廂確實有一些人從窗戶疏散。」總經理波夫塔克（Steve Poftak）引述初步調查結果指出，起火原因是火車底部一塊金屬鬆動，不斷碰觸到鐵軌，因而擦出火花，最終導致火災。

火車運輸已於當日10時30分恢復正常，目前也沒有任何傷亡通報。MBTA表示，聯邦交通運輸局（FTA）及國家運輸安全委員會（NTSB）都已經展開調查。

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