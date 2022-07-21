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foodpanda訂餐「突取消平台費」　他實際送單：真的省5元！

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲有民眾發現foodpanda似乎取消平台費。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

foodpanda上個月7日公告，6縣市外送訂單將加收「平台費」，就連已付費的訂閱制會員也需負擔，引起許多消費者不滿。不過今（21）日有民眾發文指出，訂餐時發現foodpanda似乎取消平台費了，實際送單也真的省了5元，讓他覺得很驚訝。PO文曝光後掀起熱議。

▲▼foodpanda公布將收取平台費。（圖／翻攝網路）

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▲foodpanda公布將收取平台費。（圖／翻攝網路）

先前foodpanda公告6縣市外送訂單加收3-5元平台費，連同已付費的訂閱制會員同樣也得負擔，掀起大批消費者不滿，紛紛投訴行政院消保處，截至6月15日止申訴案高達831件。當時foodpanda回應，「為配合全球政策，此次平台費通知時間較晚，我們也清楚聽到了各方的反饋。未來平台將會加強資訊揭露與溝通，並積極協助消費者處理各項消費問題，盡力提供消費者最經濟實惠的服務。」

不過稍早有網友在PTT發文透露，今日要訂餐的時候，訂單明細中竟沒有平台費，實際送出訂單也沒有另外收取，當場省了5塊錢，隨即PO文分享。有其他人看到後，也說「中午剛訂，也沒收這筆平台服務費」。稍早《ETtoday新聞雲》記者實際測試，確實發現沒有收取平台費的要求，不過至於是否取消平台費，或只是系統異常，foodpanda對此尚未說明。

▲▼《ETtoday新聞雲》記者中午實測，確實未被收取平台費5元（圖／記者黃君瀚攝）

▲《ETtoday新聞雲》記者中午實測，確實未被收取平台費5元。（圖／記者黃君瀚攝）

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