不只花蓮烤焦！板橋飆39.3度也創歷史新高　明7縣市防極端高溫

▲明天18縣市亮高溫燈號，7縣市可能出現38度以上極端高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

快烤焦！今花蓮卓溪高溫飆出41.4度創今年新高紀錄，新北市板橋出現39.3度高溫，也創下板橋該觀測站最熱紀錄，氣象局表示，明天18縣市亮高溫燈號，其中雙北、桃園、屏東、宜花東等7縣市將出現38度以上極端高溫。

今下午2時20分花蓮卓溪出現41.4度高溫，創下今年觀測高溫紀錄；第二名則是花蓮縣玉里下午1時40分出現41度高溫，第三名為花蓮縣清水林道，中午12時10分高溫39.9度。

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雙北也熱翻，新北市板橋今下午1時53分飆出39.3度高溫；台北市內湖下午1時50分高溫也有38.7度。

氣象局預報員曾昭誠表示，新北市板橋出現39.3度高溫，也刷新板橋觀測站的高溫歷史紀錄，內湖因屬自動觀測站，並無歷史紀錄，但也出現38.7度極端高溫。

受太平洋高壓影響，明(7/23)起至周日(7/24)有局部38度高溫發生的機率，氣象局預報，明天台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

▲18縣市出現高溫燈號，其中7縣市可能出現38度以上極端高溫。（圖／氣象局提供）

曾昭誠說，類似今天這種極端高溫情況會維持到周日(7/24)，台北市、新北市、桃園、宜蘭、花蓮、台東和屏東縣等，將出現局部38度以上極端溫度發生，新竹以南也有局部36度以上高溫，午後雷陣雨零星。

下周一(7/25)過後，太平洋高壓減退，曾昭誠說，屆時發生38度以上極端溫度機會變少，但各地仍有33度到35度高溫，午後雷陣雨會稍微多一點，不過侷限各地山區；下周二(7/26)過後到下周五(7/29)午後雷陣雨會擴展到西半部，以及東半部山區，雷陣雨範圍會擴大，高溫會略降，高溫約在33度到35度。

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