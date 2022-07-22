福建高溫衝攝氏41度　甘肅青海祁連山飄7月雪

記者魏有德／綜合報導

大陸連日高溫，福建省氣象台今（22）日消息指，受副熱帶高壓氣候影響，大部分縣市最高氣溫可達攝氏35度以上，局部可達40至41度，多地發出紅色高溫預警。相較於大陸東部及南部炎熱天氣，位於甘肅及青海的祁連山脈卻出現罕見的7月雪景，部分遊客穿著厚厚的冬衣，在一片銀白色的雪地裡打雪仗形成強烈對比。

▲遊客在祁連山脈一帶享受七月雪景。（圖／翻攝微博）

《天境祁連文旅局》官方帳號指出，大部分地區的人們準備空調、雪糕、防曬衣、墨鏡，做好迎接大暑炙熱的時候，一場大雪在祁連山大草原不期而至。在外地人的眼裡，夏天飄雪是為奇觀，可生活在祁連的人們早已習慣，幾乎每年春末夏初時都會落下大雪，但在盛夏7月，像這般盛大的夏雪卻屬實罕見。

▲青海甘肅祁連山脈飄起七月大雪。（圖／翻攝微博）

根據遊客拍攝的影片顯示，三五成群的年輕男女在一片白茫茫的雪地中丟雪球嬉戲，不時有人掏出手機拍照，將這罕見的七月雪景留存下來。也有民眾拍下，成群的牛羊在雪地中漫步，五顏六色的山花點綴在雪地上，美不勝收。

▲大陸中央氣象台持續發出高溫預警。（圖／翻攝微博）

相較於甘肅青海一帶的七月雪景，大陸中央氣象台則是對東部及南部地區持續續發布高溫黃色預警，預計7月22日白天，浙江、江西、福建、湖南、廣東大部、廣西北部和東部、河南南部、安徽西部和南部、湖北中部和東南部以及新疆北部和南疆盆地等地有攝氏35度以上高溫天氣，其中，浙江中部和南部、江西、福建、湖南東部、廣東北部以及新疆吐魯番盆地等地部分地區最高氣溫37至39度，局部地區可達40度以上。