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刷新紀錄！花蓮玉里熱炸飆出41度高溫　「還會有更熱紀錄」

▲▼夏日沙灘,海邊,比基尼,熱,白沙灣。（圖／記者陳詩璧攝）

▲酷夏將至，今起3天可能出現極端高溫。（圖／記者陳詩璧攝）

記者李姿慧／台北報導

熱到受不了！氣象局今上午針對18縣市發布高溫燈號，雙北、宜蘭和花蓮將出現38度以上高溫，另根據氣象局觀測，今下午1時花蓮玉里已經出現41度高溫，創下今年自動觀測站紀錄，氣象局表示，高溫紀錄應該會再繼續往上刷新。

根據氣象局觀測顯示，今最高溫出現在今下午1時花蓮縣玉里飆出41度高溫，第二名則是同一時間，花蓮卓溪也出現40.2度高溫，第三名則是花蓮清水林道，出現39.9度高溫。

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▲▼高溫來襲！7/22下午1點，測站前10名高溫排行。（圖／氣象局）

▲高溫來襲！7/22下午1點，測站前10名高溫排行。（圖／氣象局）

昨花蓮玉里1時40分出現40.7度高溫，創下今年觀測最高溫紀錄。氣象局表示，今花蓮玉里出現41度高溫，已將創下今年自動觀測站紀錄，高溫紀錄未來應該會再繼續往上刷新。

氣象局提醒，今天(7/22)太平洋高壓勢力偏強，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫可以來到33至37度，台灣各地局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。

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