燒燙燙！最熱前3名都在花蓮　玉里熱爆飆出39.5度高溫

▲氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

熱炸！氣象局今上午針對18縣市發布高溫燈號，雙北、宜蘭和花蓮將出現38度以上高溫，另根據氣象局觀測，今中午12時花蓮玉里飆出39.5度高溫，花蓮富源也出現39.4度，清水林道也有39.3度，前3名高溫都出現在花蓮。

根據氣象局觀測，全台最高溫出現在今中午12時花蓮玉里，已經飆出39.5度高溫，第二名則是花蓮富源，同一時間出現39.4度，花蓮清水林道中午也出現39.3度，皆已逼近40度。昨花蓮玉里1時40分出現40.7度高溫，創下今年觀測最高溫紀錄。

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花蓮卓溪高溫中午12時也觀測到38.3度，上午11時50分花蓮光復高溫也有38.1度，花蓮長濱上午10時50分則有37.8度。新北市板橋中午12時02分則有37.5度。

氣象局提醒，今天(7/22)太平洋高壓勢力偏強，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫可以來到33至37度，台灣各地局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。